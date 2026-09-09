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Pevačica Nataša Đorđević je svojevremeno javno govorila o jezivom iskustvu koje je doživela nakon raskida sa tadašnjim partnerom Goranom, sa kojim ima sina. Kako je ispričala, nakon što su stavili tačku na vezu, počeo je da je prati, a situacija je kulminirala potresnim incidentom ispred zgrade u kojoj je živela.

Foto: Printscreen/Instagram

Nataša je otkrila da je tog dana vozila majku kod lekara, a da je tokom povratka primetila da je Goran prati automobilom. U strahu je počela da vozi sporednim ulicama, pokušavajući da mu umakne, a kada je pomislila da je uspela, krenula je ka svom stanu.

Međutim, kako je tada ispričala, nije ni slutila da će je Goran sačekati ispred zgrade.

Kada je stigla pred stan, njena majka je izašla iz automobila, dok je Nataša pokušavala da pronađe mesto za parkiranje. U tom trenutku Goran je, prema njenim rečima, iskočio iz žbunja, počeo da udara u prozor automobila, a zatim skočio na haubu.

Uplašila se za svoju bezbednost

1/6 Vidi galeriju Nataša Đorđević Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Uplašena za svoju bezbednost, Nataša je dodala gas i pokušala da pobegne. Međutim, Goran je ušao u svoj automobil i nastavio da je prati.

Kako je navela, ubrzo ju je sustigao i automobilom počeo da udara u njeno vozilo, pokušavajući da je izgura sa puta.

U jednom trenutku bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasle, a on je prestao da juri za mnom kada sam se približila policijskoj stanici u Mirijevu - ispričala je Nataša za medije 2010. godine.

Celokupna situacija za nju je, kako je tada isticala, bila posebno teška zbog činjenice da sa Goranom ima sina.

Ipak, godinama kasnije, odnos između bivših partnera se promenio. Nataša je svojevremeno istakla da danas imaju korektan odnos i da su uspeli da prevaziđu probleme iz prošlosti.

To je bio raskid koji nije tekao baš glatko, naravno posle toliko godina naše veze. Ja sa tim čovekom imam sina, ali sada se sve sleglo. Treba svi da imamo dobar odnos i funkcionišemo kako treba zbog deteta - rekla je ona tada.