Slušaj vest

Samira Lončarević, bivša supruga Dženana Lončarevića, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama, nakon što je godinama bila u centru interesovanja zbog turbulentnog odnosa sa pevačem.

Bivša supruga poznatog pevača, koja sa njim ima dvojicu sinova, sada je na Instagramu podelila fotografiju u uskoj bež haljini, a posebnu pažnju privukao je izbor pesme koju je odabrala za objavu.

Naime, uz fotografiju je postavila numeru "Sad je moj red", što su mnogi protumačili kao poruku da je odlučila da okrene novi list.

Foto: Printscreen/Instagram

Javnost šokirala tvrdnjama o braku

Dženan Lončarević godinama je svoj privatni život držao podalje od očiju javnosti, a situacija se promenila kada je Samira u jednom intervjuu iznela teške optužbe na račun tada još uvek zakonitog supruga.

Ona je tada tvrdila da je Dženan godinama imao ljubavnicu, kao i da je sa njom dobio dete, dok je istovremeno njihov brak prolazio kroz ozbiljnu krizu.

- Nisam mogla da verujem da 15 godina ima ljubavnicu. Nisam verovala zato što sam stvarno volela tog čoveka i nije mi išlo u glavu da je to tako. Čula sam da je Dženan dobio dete sa tom ženom sa kojom živi, ali videla nisam. Dakle, to jeste došlo do mene, ali ne mogu da tvrdim da je sigurno tačno - rekla je ona tada.

"Najveći problem je imovina"

Samira je u istom intervjuu govorila i o imovinskom pitanju, koje je, prema njenim rečima, predstavljalo najveći problem u njihovom odnosu.

- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - dodala je ona tada za medije.