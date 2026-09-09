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Bivši zadrugar Marko Marković, koji je javnosti poznat i kao dugogodišnji partner Stanije Dobrojević, gostovao je u jednoj emisiji zajedno sa voditeljem Pinka Božom Dobrišom.

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Foto: Igor Živković

Tokom razgovora Marković je dobio zanimljiv zadatak da otkrije kakve je sve nepristojne ponude dobijao tokom godina, a njegov odgovor iznenadio je mnoge.

Marko je tom prilikom priznao da su mu se pojedine osobe javljale sa veoma neobičnim zahtevima, pa su čak želele da od njega kupe komad garderobe koji je prethodno nosio.

Najviše mu se obraćali muškarci

Marko Marković Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Nemanja Nikolić, Printscreen/Zadruga

Kako je istakao, ovakve poruke nisu bile retkost, a posebno ga je iznenadilo to što su mu se u najvećem broju slučajeva obraćali muškarci.

Marković je bez zadrške govorio o ovoj temi i otkrio detalj koji do sada nije često pominjao u javnosti, a njegovo priznanje sigurno će izazvati brojne reakcije.

- Reći ću iskreno, jer drugačije ne umem. Više mi se muškarci javljaju, pogotovo kada objavim fotografije iz teretane ili sa plaže. Bilo je i nekoliko žena, ali uglavnom me muvaju muškarci - otkrio je on, nakon čega se u razgovor uključio Božo.

- Cupkam, jer se plašim da Marko ne kaže... Udvaram mu se već pet godina - rekao je Dobriša u emisiji na "Adria TV".

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STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV