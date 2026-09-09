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Mesecima unazad nagađalo se šta se dešava sa vilom Cece Ražnatović na Kipru i u kakvom se ona stanju danas nalazi. Nakon brojnih priča i snimaka koji su kružili društvenim mrežama, pevačica je sada pokazala kako zaista izgleda njeno luksuzno imanje.

Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Naime, prethodnih meseci pojavili su se snimci za koje se tvrdilo da prikazuju navodno zapuštenu i napuštenu vilu na Kipru. Međutim, Ceca je svojim najnovijim objavama stavila tačku na takve spekulacije.

Pevačica je pre nekoliko dana otputovala na Kipar sa sinom Veljkom i snajkom Bogdanom, a tom prilikom pokazala je deo svog kutka za odmor.

Ceca je snimila dvorište vile, a u prvom planu našao se veliki bazen. Voda je bila osvetljena, dok su oko bazena bili vidljivi beli kameni detalji i visoke palme koje su čitavom prizoru dale pravi mediteranski ugođaj.

Fotografija je nastala tokom večeri, pa je ambijent dodatno došao do izražaja. Po svemu sudeći, Ceca je vreme na Kipru iskoristila za odmor i uživanje u društvu najbližih.

Foto: Preent Screen

Međutim, tu se nije zaustavila. Ubrzo nakon snimka vile, podelila je i fotografiju iz automobila, na kojoj je bila u prvom planu, a njen izgled privukao je veliku pažnju pratilaca.

Brojni fanovi odmah su počeli da komentarišu njen izgled i uputili joj komplimente, uz ocene da pevačica izgleda bolje nego ikada.

Tako je Ceca, bez mnogo reči, svojim objavama pokazala da je njena vila i dalje mesto u kojem rado provodi vreme i uživa kada boravi na Kipru.

Kupila je na kredit 2006. godine

1/5 Vidi galeriju Oaza mira pevačice Foto: Kurir

Podsetimo, Vila se prostire na 600 kvadratnih metara, a pevačica ju je kupila na kredit 2006. godine. U dvorištu vile nalazi se freskama oslikana kapela koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

U okviru svoje vile Ražnatovići imaju i ogroman bazen, a svaki detalj uređen je baš po njihovom ukusu.

- Želela sam nešto egzotično, lepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je doneo fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mesečno otplaćujem - kazala je Ceca Ražnatović jednom prilikom u "Amidži šou"