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Reper Dalibor Andonov Gru poginuo je pre 7 godina, na Dunavu, a sahranjen 12. septembra na groblju Orlovača.

On je kobnog 9. septemba krenuo na Dunav gde je tog dana pokušavao da okupi ekipu za kajting iako je košava, koja je tog dana bila intenzivna, inače veoma opasna za vožnju.

Očevici otkrili šta se dešavalo

Na licu mesta našlo se nekoliko očevidaca, a jedan od njih se tada oglasio i otkrio šta se tačno dogodilo.

Foto: Damir Dervišagić

- Gru je vozio po Dunavu. Bio je u vodi i pakovao linije, kanape kajta, kada je košava naglo grunula. Nije imao kontrolu zbog kanapa i kajt mu je ušao u "loop", odnosno počeo nekontrolisano da se okreće. Ispucavao ga je snažno u vodu i iz nje oko pet puta u roku od dvadesetak sekundi. Nije stigao da se otkači. Odmah je bio gotov - rekao je tada očevidac za Telegraf.

Ovo je rekla obdukcija

1/17 Vidi galeriju KURIR NA MESTU UŽASA U ZEMUNU: Ovde je nastradao poznati reper Dalibor Andonov Gru! (KURIR TV) Foto: Nemanja Nikolić

Rezultati obdukcije pokazali su da je nastradao od posledica utapanja.

Utapanju u reci Dunav prethodio je prelom kičme na dva mesta, nakon čega je ostao paralizovan.

Smrt konstatovana na licu mesta

Reperovo telo je nekoliko sati ležalo u čamcu kojim je izvučen na obalu. Policija je obavila uviđaj, pozvana je Hitna pomoć, a lekar je konstatovao smrt na licu mesta.

Sahranjen uz pesmu "Tiho noći"

1/52 Vidi galeriju SAHRANJEN DALIBOR ANDONOV GRU! Repera ispratili uz TIHO NOĆI, MOJE ZLATO SPAVA! Jecaji odzvanjali grobljem! (KURIR TV) Foto: Sonja Spasić

Dalibora su na večni počinak, na groblju na kojem je vladala tuga i muk, uz vence i sveće, došli da isprate: deca iz škole koju pohađaju njegovi sinovi, Nenad Knežević Knez, Marko Đurovski sa suprugom, Iva Štrljić, Edin Škorić, Igor Lazić Niggor, Rastko Janković, Ognjen Kajganić, Dragana Mićalović, Kosta Perović, Vladimir Ilić Ila, Ivana Peters, Goca Tržan, Dušica Jakovljević sa članovima grupe THCF, Ivan Ivanović Đus i mnogi, Ajs Nigrutin, Bane Lalić MVP, Marko Janković iz 187, Milan Đurđević iz "Nevernih beba", Zorana Pavić, kao i mnogi, mnogi drugi.

Gru je do mesta na kojem će večno počivati ispraćen povorkom uz motore i trubače.

Bajkeri su nosili iste, crne majice, sa simboličnim printom na leđima. Puls je predstavljao brzine...

Oproštajni govor održao je Gruov dugogodišnji prijatelj Niggor, uz reči koje su slomile i najtvrđa srca.

Gruovi prijatelji u suzama

1/10 Vidi galeriju POGINUO DALIBOR ANDONOV GRU! Tragedija u porodici poznatog repera: A pre 3 MESECA njegovom bratu bacili Molotovljev koktel NA KOLA! Nesreća uzela MAHA! Foto: Nemanja Nikolić

Gruova udovica Danica bila je potpuno slomljena od bola i jedva je stajala na nogama. Uz nju su bili Gruovi roditelji.

Povorka je krenula uz melodiju pesme "Jedan dan života" Miše Kovača, koju su odsvirali trubači.

Dalibor Andonov Gru sahranjen je uz pesmu "Tiho noći" i nema ko nije plakao.