Slušaj vest

Letnje dane koje su nekada provodili u Opatiji, udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, i njihova deca zamenili su uspomenama. Porodični kum Dejan Ćirković Ćira otkrio je sve detalje o prodaji i novom vlasniku.

Luksuzne nekretnine koje su bile u vlasništvu pokojnog Saše Popovića i njegove supruge Suzane Jovanović - dva apartmana u Opatiji - više nisu u posedu ove porodice. Kako je otkrio njihov kum, pevač Dejan Ćirković Ćira, obe nekretnine prodate su jednom kupcu.

sasa.jpg
Foto: Damir Dervišagić

- Nije istina da je Suzana bila u Opatiji nakon Sašine smrti. Oba stana koja su bila u vlasništvu mog kuma prodata su jednom čoveku iz Beograda. Suzana je sve stvari iznela i donela u Beograd - ispričao je Dejan Ćirković Ćira za Alo.

Poskupljenje u Opatiji i prodaja jahte

Cene nekretnina u Opatiji znatno su porasle, a novi vlasnik je za apartmane izdvojio značajnu sumu. Kum porodice ističe da je odluka o prodaji najverovatnije doneta još dok je Saša bio živ.

- Cene u Opatiji su nenormalne, sve je poskupelo. Što se tiče jahte, i ona je na prodaju, ali nisam siguran da još ima kupca. Mislim da je odluku o prodaji apartmana doneo Saša još dok je bio živ - šta će Suzani toliko nekretnina, žena je sama - objasnio je Ćira.

Suzana Jovanović i Saša Popović Foto: ATA images

U ovim luksuznim stanovima godinama su boravile i brojne poznate ličnosti sa estrade.

Ćira je otkrio da je sin Danijel sa suprugom Tijanom rado odlazio u Opatiju, dok ćerka Aleksandra nije bila ljubitelj tog mesta.

- Suzanina i Sašina ćerka nije baš bila ljubitelj tog mesta u Opatiji gde su imali stanove, više je Danijel voleo da ode i letuje sa suprugom - dodao je porodični kum i otkrio da on više ne želi da ide u Opatiju nakon što je Saša umro.

Dejan Ćirković Ćira Foto: Nemanja Nikolić

Ne propustiteStarsKEBA PRED KONCERT OTKRIO DETALJE IZ ŽIVOTA: Govorio o estetskim zahvatima, Zvezdama Granda, Saši Popoviću, a evo šta kaže o ljubavnom životu svog sina
WhatsApp Image 2026-05-08 at 20.10.11.jpeg
StarsPOZNATU PEVAČICU POKRAO MENADŽER - ZA 6 MESECI UZEO JOJ 100.000! Prvo je zakidao Grand, a onda je prešao na nju.. Zbog bivšeg saradnika je išla kod PSIHIJATRA
rada-manojlovic-klub-narodnjaka-14052024-0001.jpg
Stars"ESTRADNI PROSJACI NEMAJU NIŠTA IZA SEBE" Poznati muzičar opleo po estradi: Gosti im stavljaju pare u usta
20240328-10-30-14futa-je-hteo-da-mi-zapali-harmoniku-na-terazijama--endzi-mavric--youtube.jpg
Stars"NIKAD U KUĆU NEĆEŠ DA MI UĐEŠ" Saša Popović jednom žestoko odbrusio kumu, on tek sad otkrio razloge
Prva sezona Zvezda Granda bez Saše Popovića.jpg
Stars"TVRDIO DA SAM BILA S NJIM I TRAŽIO 25.000 MARAKA" Suzana Jovanović otkrila jezive detalje nameštaljke! Koleginica htela da joj uništi brak sa Sašom
Suzana Jovanović
Stars"NIJE MOGAO DA JEDE, SEDI, HODA, NESTAJAO JE PREDA MNOM" Suzana Jovanović plače u emisiji, slomila se zbog Saše: Sve bih dala da mogu da ga oživim!
Suzana Jovanović

05:26
Suzana Jovanović na pomenu Saši Izvor: Kurir/A.Panić