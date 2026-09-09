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Vendi je svojevremeno na Instagramu podelila naslovnu stranu TV revije na kojoj su njih dve zajedno, čime je podsetila javnost na period sa samih početaka svoje karijere.

Pogledajte kako izgleda sestra Vesne Vukelić Vendi, Maja

Sestre su tada bile maskote u popularnoj emisiji pokojnog Minimaksa, a Vendi je nakon toga nastavila da gradi karijeru u potpuno drugačijim pravcima.

Oprobala se u manekenstvu i voditeljstvu, a potom se posvetila muzici i postala pevačica. Danas je poznata kao "kraljica vašara" i jedna je od pevačica koje godinama slove za miljenicu naroda.

Iako je Vendi uspela da izgradi prepoznatljivo ime na estradi, njena sestra Maja ostala je daleko od medijske pažnje. Ipak, i ona je svojevremeno pokušavala da napravi karijeru u svetu zabave.

1/4 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Printscreen YouTube

Maja se pojavljivala i u muzičkim spotovima, a jedno od njenih zapaženijih pojavljivanja bilo je u spotu za pesmu "Sve što želim", grupe "Funky G", u kojem je nastupao i Baki B3.

Njihovo zajedničko pojavljivanje iz vremena Minimaksa danas predstavlja zanimljiv podsetnik na početke Vendi, koja je tokom godina promenila nekoliko profesija i na kraju se najviše prepoznala kao pevačica.

Foto: Printscreen YouTube

Iako je prošlo mnogo godina od tada, Vendi se očigledno rado vraća u period kada je tek zakoračila na javnu scenu.

Vendi bila na izboru za Mis

Pre nego što je postala prepoznatljivo ime domaće estrade i rijaliti programa, Vesna Vukelić Vendi karijeru je pokušala da gradi u svetu modelinga.

Jedan od njenih prvih javnih nastupa bio je upravo 1990. godine na prestižnom izboru za Miss Jugoslavije, gde se takmičila kao mlada manekenka i privukla pažnju javnosti svojom atraktivnošću.

Snimak iz 1990. sada se pojavio na mrežama, a mnoginisu mogli da veruju kako je pevačica nekada izgledala.

Pogledajte kako je Vendi izgledala na izboru:

Komentari su se samo ređali, a mnogi pišu da je bila jedna od najlepših na izboru.

Ipak, ubrzo nakon "izleta" u modeling vode, Vendi je odlučila da se probije u svetu muzike, a gledali smo je i na filmu.

Kurir