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Pobednica prve sezone "Zadruge“ Kristina Kija Kockar gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića, gde je otvoreno govorila o svom odnosu sa voditeljem "Elite“ Milanom Miloševićem.

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Foto: Kurir

Kija je priznala da ju je pogodila njegova navodna izjava da njih dvoje nikada nisu bili prijatelji. Kako je istakla, ona je bila uz Miloševića u jednom od najtežih perioda njegovog života, zbog čega joj je posebno zasmetalo što je njihov odnos predstavljen na drugačiji način.

Pročitala sam neki intervju, ne znam da li je on to izjavio, pošto više ništa ne verujem. Nismo u svađi, nismo prekinuli prijateljstvo, ali udaljili smo se. Skoro smo se čuli, ali sam pročitala izjavu da je rekao da mi nikada nismo bili prijatelji. Ja ću samo da ga podsetim na period kada je bio u teškom periodu u životu, ko je bio uz njega. Bilo mi je drago što se meni obratio, ali ako je izjavio da nikada nismo bili prijatelji – mene je to povredilo – ispričala je Kija.

Uprkos povređenim osećanjima, Kija je naglasila da izuzetno poštuje njegov profesionalni rad.

– Pozdravljam ga, on je broj jedan voditelj "Elite", ne postoji bolja osoba za to – poručila je Kija.

Milan Milošević reagovao

Voditelj totalno otvorio dušu Foto: ATA images, Boba Nikolić

Nakon njenih tvrdnji, oglasio se i sam voditelj Milan Milošević, koji je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisao njene reči.

– Hvala za kompliment! Sve je u pravu! Bitno da se ona svima našla u teškim situacijama, a njoj niko! Neka je živa i zdrava, sve najbolje joj želim – kratko je poručio Milan Milošević za Pink.rs.

Podsetimo, Kija se u istoj emisiji dotakla i Lune Đogani i potencijalnog gostovanja u njenom podkastu, otkrila da je sa Markom Miljkovićem razgovarala dva sata, ali i naglasila da pre gostovanja želi privatan razgovor sa Lunom "žena sa ženom".

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