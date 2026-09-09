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Reper Dalibor Andonov Grupoginuo je kobnog 9. septembra 2019. godine, a 12. septembra sahranjen je na groblju Orlovača. Za njim je ostala neutešna porodica, supruga Danica sa dvojicom sinova i majka, koja se od ovog gubitka nikada nije oporavila, a o pogibiji svog sina govorila je samo jednom.

Majka Dalibora Andonova Grua, svojevremeno je, povodom godišnjice od smrti svog sina, govorila i otkrila sa kolikim bolom se nosi, od dana kada je ostala bez njega.

"Sve su lepe uspomene, sem ove. Ovo je surova istina, sve drugo vezano za njega je lepo. Šta da kažem, jednom rečju - svaka majka bi poželela takvo dete, takvog čoveka... Mnogo mi nedostaje. Ne mogu da verujem da ga više nikada neću videti, eto...", govorila je ona tada, pa se osvrnula na ljude koji joj prilaze sa lepim rečima o njenom sinu.

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"Vrlo je voleo košarku, voleo je da pomaže drugima, mlade usmeravao da se bave kosarkamo, da sto manje budu na ulici... Jednom mi je prišla jedna starija žena, rekla mi je da ga videla samo na televiziji, ne sluša muziku, ali da joj je sin iz Amerike rekao: "Majko, da je više takvih ljudi, svet bi bio drugačiji", izustila je neutešna majka.

Podlegao povredama dvostrukog preloma kičme

Podsetimo, Dalibor Andonov Gru poginuo je 9. septembra 2019. godine, nakon što je tokom vožnje kajta upao u vodu.

- Gru je vozio po Dunavu. Bio je u vodi i pakovao linije, kanape kajta, kada je košava naglo grunula. Nije imao kontrolu zbog kanapa i kajt mu je ušao u "loop", odnosno počeo nekontrolisano da se okreće. Ispucavao ga je snažno u vodu i iz nje oko pet puta u roku od dvadesetak sekundi. Nije stigao da se otkači. Odmah je bio gotov - rekao je tada očevidac.

Obdukcijskim nalazima kasnije je ustanovljeno da je reper podlegao povredama dvostrukog preloma kičme.