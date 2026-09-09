"ONI SU NAJOPASNIJI! PREDSTAVJAJU SE KAO DA SU DOBRI, A ZAPRAVO..." Fox otkriva istinu o ljudima iz javnog sveta: "Sa takvima je vazda problema bilo"
- Fox je u podkastu '1 na 1' poručio da je najvažnije biti ono što jesi i ostati čist pred Bogom.
- Kaže da više poštuje ljude koji otvoreno pokazuju svoje pravo lice nego one koji se kriju iza maske.
- Istakao je da su najopasniji oni koji se predstavljaju kao dobri, a zapravo nisu takvi.
Reper Branko Kljajić Fox gost je nove epizode Kurirovog podkasta "1 na 1", gde je govorio o raznim detaljima iz svog života.
Fox se osvrnuo na svoju karijeru, te je tako istakao da u poslovnom svetu možda čak može biti korisno predstavljati se kao loš, posebno imajući u vidu da mnogi ljudi upravo tako funkcionišu. Ipak, kako kaže, mnogo je važnije ostati veran sebi i biti čist pred Bogom.
- Da si čist pred Bogom, uvek, u svakom datom momentu, onda nije na odmet da budemo dobri ako smo stvarno takvi... U stvari, ljudi, budite ono što jeste - rekao je Fox u razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović.
Reper je posebno istakao da više ceni osobu koja otvoreno pokazuje svoje pravo lice, čak i kada je ono "loše", nego nekoga ko se predstavlja kao dobar, a zapravo krije potpuno drugačiju prirodu.
- Ja više poštujem nekog ko je loš, zapravo, i ne predstavlja se da je dobar. Najopasniji su ovi sa maskama. To su zapravo loši, a predstavljaju se da su dobri. E, s takvima je bilo vazda problema - poručio je Fox.
Kako je zaključio, otvoreno pokazivanje karaktera, kakav god on bio, za njega je iskrenije i manje opasno od skrivanja iza "maske".
Fox nije krio da je oduvek bio sklon preispitivanju različitih tvrdnji, pa tako i zvanične priče o sletanju čoveka na Mesec, a o čemu je još pričao pogledajte u podkastu "1 na 1":
Gde i kada možete gledati?
Kurir podkast "1 na 1" emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.
- Peta epizoda: Sreda, 9. septembar u 20:00h.
- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira
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