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Reper Branko Kljajić Fox gost je nove epizode Kurirovog podkasta "1 na 1", gde je govorio o raznim detaljima iz svog života.

Fox se osvrnuo na svoju karijeru, te je tako istakao da u poslovnom svetu možda čak može biti korisno predstavljati se kao loš, posebno imajući u vidu da mnogi ljudi upravo tako funkcionišu. Ipak, kako kaže, mnogo je važnije ostati veran sebi i biti čist pred Bogom.

- Da si čist pred Bogom, uvek, u svakom datom momentu, onda nije na odmet da budemo dobri ako smo stvarno takvi... U stvari, ljudi, budite ono što jeste - rekao je Fox u razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović.

Foto: Kurir

Reper je posebno istakao da više ceni osobu koja otvoreno pokazuje svoje pravo lice, čak i kada je ono "loše", nego nekoga ko se predstavlja kao dobar, a zapravo krije potpuno drugačiju prirodu.

- Ja više poštujem nekog ko je loš, zapravo, i ne predstavlja se da je dobar. Najopasniji su ovi sa maskama. To su zapravo loši, a predstavljaju se da su dobri. E, s takvima je bilo vazda problema - poručio je Fox.

Kako je zaključio, otvoreno pokazivanje karaktera, kakav god on bio, za njega je iskrenije i manje opasno od skrivanja iza "maske".

Fox nije krio da je oduvek bio sklon preispitivanju različitih tvrdnji, pa tako i zvanične priče o sletanju čoveka na Mesec, a o čemu je još pričao pogledajte u podkastu "1 na 1":

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast "1 na 1" emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Peta epizoda: Sreda, 9. septembar u 20:00h.

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

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