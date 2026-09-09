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Kristina Kija Kockar ponovo je otvorila temu koja je godinama intrigirala javnost. Pobednica prve sezone „Zadruge“ gostovala je u emisiji „Ami G šou“, gde je, između ostalog, govorila o Filipu Đukiću i njihovom odnosu koji je od samog početka rijalitija bio predmet brojnih spekulacija.

Njihova imena svojevremeno su se često povezivala, posebno nakon Kijinog ulaska u rijaliti i turbulentnog perioda koji je usledio posle kraha njenog braka sa Slobom Radanovićem. Iako je Kija ranije odbacivala priče da je između nje i Đukića bilo nečeg više, sada je prvi put ispričala detalje zbog kojih je njihova nekadašnja bliskost ponovo dospela u centar pažnje.

Na pitanje Dejana Dragojevića kako bi izgledao njen susret sa Filipom, s obzirom na sve što se godinama pričalo, Kija je kratko odgovorila:

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Boba Nikolić, printscreen YT

- Nije se ništa dešavalo - rekla je ona kao iz topa, na šta se nadovezao Filipov drugar, Nenad Marinković Gastoz, koji je kroz šalu pokušao da dodatno začini razgovor.

- Hoćeš da ti pokažem snimak? Kad sam šetao psa juče? - našalio se Gastoz.

Međutim, razgovor se ubrzo iz šaljivog tona pretvorio u ozbiljniju priču. Kija je tada iznela tvrdnje o porukama koje joj je Đukić navodno slao, a zbog njegovog ponašanja razmišljala je čak i o tome da se obrati policiji.

Kockareva je ispričala da se sve dogodilo pre nekoliko godina, kada je, kako kaže, bila u dobrim odnosima sa bivšim suprugom Slobom Radanovićem. Prema njenim rečima, zbog poruka koje je dobijala od Đukića potražila je pomoć i od drugih ljudi iz njegovog okruženja.

- Ja nikada ne planiram ništa... Pitala bih ga je l' je normalan? Ostavila sam poruke koje je on meni slao... Čak sam i rekla da ću ga prijaviti policiji - rekla je Kija i dodala:

- Slao mi je poruke, u tom trenutku sam bila dobra sa bivšim suprugom, pa sam ga zvala da mu kaže da me ostavi na miru. To su bile poruke: "Ispred tvoje zgrade sam, pusti me"... Zvoni mi na interfon. To je bilo pre par godina. Zvala sam još jednu osobu koju poznaje da ga skloni - otkrila je Kija Kockar prvi put.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Preentscreen Instagram, Preent Screen

Iako je iznela ozbiljne tvrdnje o situaciji koja joj je, kako opisuje, bila neprijatna, Kija nije želela da prema Đukiću bude oštra. Naprotiv, naglasila je da joj je žao što su danas u takvom odnosu, budući da su svojevremeno bili veoma bliski.

- Ne zameram mu, zašto? Zato što mi smo se družili, meni je žao što se on tako ponašao. Njegovom ocu je žao, uvek je imao lepe reči za mene i govorio mu da se najlepše ponašao dok se družio sa mnom. Lečio me je smehom, druženje sa njim mi je bilo fenomenalno. Žao mi je što je sve to uradio i ne bih bila oštra prema njemu jer, kad se neko vezuje, sedi, priča... Mi smo bili potrčci, prekrili smo se da pričamo o nekim stvarima - priznala je Kristina Kija Kockar u emisiji "Ami G šou".

Njeno gostovanje tako je ponovo podsetilo na period kada su Kija i Filip bili deo iste rijaliti priče, ali i na brojne glasine koje su ih godinama pratile.