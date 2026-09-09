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Nika Tošić pre nekoliko dana proslavila je 17. rođendan, a tim povodom njeni roditelji Jelena Karleuša i Duško Tošić organizovali su gala slavlje u jednom prestižnom beogradskom hotelu.

Za razliku od starije sestre Atine, koja je za punoletstvo naručila haljinu poznatog svetskog modnog brenda, Nika se odlučila da domaći brend.

Rođendanska haljina pravljena po Nikinoj meri, pratila je figuru njenog tela, dok se od struka na dole širila.

Za Nikinu rođendansku toaletu, Karleuša je izdvoila 2.000 evra!

Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Za razliku od sestre Atina je poručila haljinu iz inostranstva. Punoletna naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošića pojavila se u raskošnom modelu "Phoenix Dress - Gold", iz kolekcije brenda Annie's Collection, koji odiše luksuzom i glamur stilom.

Haljina je ukrašena svetlucavim detaljima koji pod reflektorima dodatno dolaze do izražaja, dok elegantan kroj Atininom izdanju daje posebnu dozu sofisticiranosti.

A ono što je posebno privuklo pažnju jeste i cena ovog modnog komada.

Na zvaničnom sajtu brenda Annie's Collection, "Phoenix Dress - Gold" naveden je po ceni od čak 284.800 dinara.

Atina je uz skupocenu haljinu odabrala i nežne talase u kosi, pa je celokupan izgled bio u znaku elegancije i glamura, baš kako i priliči velikom jubileju.

Atina i Nika će večeras zablistati u posebnim kreacijama, a za njihov izgled angažovani su vrhunski stručnjaci za šminku i frizuru. Jelena Karleuša je, kako se navodi, lično vodila računa o njihovim stajlinzima, ali i o sopstvenoj kreaciji.

Rođendan Atine i Nike Tošić Foto: Petar Aleksić Mondo

Mama se, po svemu sudeći, potrudila da sa ćerkama uskladi svaki detalj, dok je posebna pažnja posvećena i dekoraciji sale, koja će biti na zavidnom nivou.

Dekoracija je posebno osmišljena za ovu priliku. Organizacija je podignuta na nivo svetskih događaja, a cifra koja se pominje za celokupnu proslavu prelazi čak 50.000 evra.

Kurir/Telegraf

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Jelena Karleuša na sceni Pinkovih zvezda Izvor: Kurir