Slušaj vest

Kija Kockar već neko vreme tvrdi da uživa u vezi sa misterioznim partnerom, sa kojim je i trebala da se venča i to u Las Vegasu. Kija je juče gosotvala u Amidži šou, gde je otkila da nije došlo do venčanja jer se ona neplanirano vratila u Srbiju, a venčanje je trebalo da bude 12. septembra.

Već duže vreme javnost se pita ko je muškarac sa kojim je Kija spremna da stupi u brak, a sada se i saznalo.

Njeno srce osvojio je Srbin koji živi u Čikagu, pa zbog ljubavi mora često putuje.

Evo ko je verenik Kije Kockar

Kijin izabranik živi i radi u Americi, a ona često boravi kod njega u SAD.

Kija je ranije otkrila da je "naš čovek", odnosno da je poreklom sa ovih prostora, ali njegovo ime i prezime nije želela da otkrije.

Upoznali su se u Americi preko zajedničkog prijatelja. Kija je u junu 2025. rekla da su tada već bili zajedno oko godinu i po dana.

Nije javna ličnost i nema društvene mreže, barem prema informacijama koje je Kockareva iznela juče u emisiji.

Verili su se za Božić, u intimnoj atmosferi, a Kija je tada pokazala skupoceni verenički prsten.

Njena majka Nadica Kamel je nedavno otkrila možda i najkonkretniji detalj - da je Kijin verenik sa našeg podneblja, bivši sportista i veoma vredan, prenosi Telegraf.rs

1/7 Vidi galeriju Pobednica "Zadruge" Kija Kockar nedavno je verena, što je podelila na društvenim mrežama. Foto: Prinstcreen

Kija Kockar o svadbi u Las Vegasu

Kristina je sinoć u emisiji priznala zašto je otkazala venčanje.

- Ovog meseca je trebalo da se venčamo, ali sam otkazala da bih došla ovde da gostujem - rekla je Kija Kockar.

- Jel moguće? - upitao je voditelj Ognjen Amidžić.

1/3 Vidi galeriju Kija Kockar u izlasku sa dečkom Foto: Printscreen Instagra

- Nije zbog toga, šalim se, ali smo malo pomerili jer smo planirali da to bude 12. septembra - otkrila je Kija.

- Gde će biti svadba? - upitao je Amidža, a ona ko iz topa odgovorila:

- Las Vegas stajl! - istakla je pobednica "Zadruge 1" i istakla da neće biti gostiju.

- Pošto mu je sestra tu, bila bi kao svedok i ajde ćao - istakla je Kija.

Poklonio joj prsten od 10.500 dolara

Kija Kockar je za veridbu priželjkivala prsten čuvene kuće "Van Cleef & Arpels", koji je potom i dobila.

Na zvaničnom sajtu njegova cena je oko 10.500 dolara.

- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam DA! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam - rekla je Kija Kockar, čiji je verenički prsten posebno interesantan.