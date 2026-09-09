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Pevačica Nataša Maza (42) oglasila se na mrežama gde je javno svoje pratioce zamolila za novčanu pomoć. Ona je nedavno istakla da je "ostala bez krova nad glavom", te da niko iz porodice neće da joj pomogne.

Nataša Maza se sada oglasila na svom Instagram profilu gde je podelila broj žiro računa uz molbu da joj se pomogne.

- Molim za pomoć. Ko god da je u mogućnosti, bilo koliko biću vam večno zahvalna - napisala je Nataša Maza.

1/6 Vidi galeriju Nataša Maza Foto: Printskrin/Instagram, Youtube Screenshot, Filip Plavčić

Na ulici bez dinara

Nataša Maza navela je nedavno kroz šta trenutno prolazi, a detalji su zabrinjavajući. Kako se vidi u porukama, ona ističe da je "ostala bez krova nad glavom", te da niko iz porodice neće da joj pomogne.

"Ostala sam na ulici bez dinara, bez krova nad glavom. Obratila sam se familiji, nijedna tetka, ujak, braća, sestre, svi su ostali imuni na moj poziv za pomoć. Niko neće ni parče hleba da mi da. Kad je njima trebalo da se neko izvlači iz zatvora ja sam bila dobra. Ali sad kad se lečim od depresije i kad sam bila u Lazi ja više ne postojim. Ako može neko da mi pomogne. Molim vas", navela je Nataša Maza prvo.

"Pet dana nisam jela, pijem samo vodu i lekove. Da ovako nešto može da me snađe nisam ni sanjala. Naročito od porodice i rodbine", dodala je ona.