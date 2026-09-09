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Dejan Ćirković Ćira vrlo malo govori o svom privatnom životu, ali u poslednjem intervjuu koji je dao za medije, otkrio je da je postao deda i to još u aprilu mesecu. Pevač je odmah istakao da njegova porodica ne želi medijsku pažnju, pa se našalio da će ga sada "obesiti" jer je otkrio ovu lepu vest.

"Prvi put na televiziji i u medijima otkrivam da sam 26. aprila dobio unuka! Nikome to nisam rekao jer moja familija ne voli medije i novine. Moja ćerka beži od kamera, a kad izađu u novine, kažu mi da će da me obese. Svi u porodici su lepi , i ćerka i žena i sin, samo sam se ja nešto pomutio."- rekao je za Blic.

"Moja deca žive u Nemačkoj. Ćerka radi sa ženom u jednoj firmi koja radi za jedno Ministarstvo, a sin je izuzetno uspešan i jedan je od najmlađih i najuspešnijih prodavaca automobila u Mercedesu u toj pokrajini."

1/7 Vidi galeriju Ćira sa kolegama, Žikom Jakšićem i Sašom Popovićem Foto: Printscreen

"Sin mi omogućava da svake godine vozim novg Mercedesa"

Zahvaljujući sinovljevom poslu u automobilskom gigantu, Ćira i njegova porodica uživaju u posebnoj pogodnosti:

"Svako ko radi u Mercedesu ima pravo da uzme auto za sebe i užu familiju, roditelje i decu. Plaća se mesečna rata u kojoj su uračunati registracija i osiguranje, auto mora da bude glanc nov sa 0 kilometara i svake godine se menja za novi. Rata za A-klasu je do 400 evra, za E-klasu oko 500, a za velike džipove 600 evra, što je duplo jeftinije nego klasičan lizing."