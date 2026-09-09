Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar pronašla je partnera u Americi. Njeno srce osvojio je Srbin koji živi u Čikagu, pa zbog ljubavi mora često putuje.

Ona je doletela iz Čikaga za Beograd kako bi gostovala u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno progovorila o privatnom životu. Kija je bila verena na Božić, a svadba je već uveliko u planu. Kako je otkrila, ona i njen partner planirali su da se venčaju 12. septembra, ali su to ipak otkazali.

Šta je do sada poznato o vereniku Kije Kockar

Kijin izabranik živi i radi u Americi, a ona često boravi kod njega u SAD. Kija je ranije otkrila da je "naš čovek", odnosno da je poreklom sa ovih prostora, ali njegovo ime i prezime nije želela da otkrije.

Upoznali su se u Americi preko zajedničkog prijatelja. Kija je u junu 2025. rekla da su tada već bili zajedno oko godinu i po dana. Nije javna ličnost i nema društvene mreže, barem prema informacijama koje je Kockareva iznela u emisiji.

Verili su se za Božić, u intimnoj atmosferi, a Kija je tada pokazala skupoceni verenički prsten. Njena majka Nadica je nedavno otkrila možda i najkonkretniji detalj - da je Kijin verenik s našeg podneblja, bivši sportista i veoma vredan.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar i Filip Đukić Foto: Printscreen, Preentscreen Instagram, Preent Screen

Otkazala svadbu

Kristina je u emisiji priznala zašto je otkazala venčanje.

- Ovog meseca je trebalo da se venčamo, ali sam otkazala da bih došla ovde da gostujem - rekla je Kija Kockar.

- Jel moguće? - upitao je voditelj Ognjen Amidžić.

- Nije zbog toga, šalim se, ali smo malo pomerili jer smo planirali da to bude 12. septembra - otkrila je Kija.

- Gde će biti svadba? - upitao je Amidža, a ona ko iz topa odgovorila:

- Las Vegas stajl! - istakla je pobednica "Zadruge 1" i istakla da neće biti gostiju.

- Pošto mu je sestra tu, bila bi kao svedok i ajde ćao - istakla je Kija.

1/7 Vidi galeriju Pobednica "Zadruge" Kija Kockar nedavno je verena, što je podelila na društvenim mrežama. Foto: Prinstcreen

Prsten od 10.500 dolara

Kija Kockar je za veridbu priželjkivala prsten čuvene kuće "Van Cleef & Arpels", koji je potom i dobila. Na zvaničnom sajtu njegova cena je oko 10.500 dolara.

- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam DA! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam - rekla je Kija Kockar, čiji je verenički prsten posebno interesantan.