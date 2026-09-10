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Dušan Vlahović se posle pomirenja s verenicom Vanjom Bogdanović ne odvaja se nje, pa ga tako lepa Beograđanka u stopu prati i od njegovog preseljenja u Tursku, gde je odnedavno počeo da igra za fudbalski klub Bešiktaš.

Vanja provodi vreme u Istanbulu, a naš paparaco ju je uslikao tokom jedne od Dušanovih utakmica, gde je pomno pratila njegovu igru.

Ona je za ovu priliku obukla belu košulju, a svi prisutni su bili oduševljeni njenim izgledom na tribinama.

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Foto: Screenshot

Inače, Dušan je s Vanjom početkom leta uživao u desetodnevnom odmoru u mondenskom turskom letovalištu Bodrum. Naš paparaco je tada golupčiće uslikao na aerodromu po odlasku na more. Oni su odseli u jednom od najskupljih rizortova u ovom turskom letovalištu, gde noćenje s doručkom košta i do nekoliko hiljada evra.

Podsetimo, fudbaler i njegova dugogodišnja devojka, s kojom je dosad već dva puta raskidao, odlučili su pre nekoliko meseci da svoju vezu podignu na još viši nivo. Osim što su rešili sve nesuglasice i ljubavi dali još jednu šansu, pomirenje su zapečatili i dijamantskim prstenom.

Vanja Bogdanović Foto: Screenshot

Vanja se vereničkim prstenom od nekoliko hiljada evra pohvalila svojim prijateljima na svojoj rođendanskoj proslavi.

Do razlaza između Vanje i Dušana došlo je krajem februara, a glavni razlog za tu odluku bila je njegova želja da se u potpunosti posveti karijeri. Za razliku od njega, Vanja je htela da ojačaju vezu, za šta on nije bio zainteresovan. Zbog toga je između njih često dolazilo do nesuglasica, pa su rešili da se rastanu i da svako krene svojim putem, ali brzo su se pomirili.

Kurir.rs

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 Dušan Vlahović:

02:31
Dušan Vlahović posle Letonije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić