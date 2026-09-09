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Postoje trenuci u životu deteta koji se dogode samo jednom. Prvi korak, prva reč, odrastanje koje ne može da se vrati… A postoje i roditelji koji neke od tih trenutaka propuste upravo zato što rade i bore se da svojoj deci obezbede što bolji život.

Upravo jedna takva, veoma lična priča krije se iza onoga što je Ljuba Perućica gotovo tri godine čuvao u krugu svoje porodice.

Kao pevač čiji posao podrazumeva česta putovanja, nastupe i dane provedene daleko od kuće, Ljuba je mnogo puta zatvarao vrata svog doma znajući da će možda propustiti neki važan trenutak u odrastanju svog sina. I upravo su ljubav, ali i težina tih odlazaka, pretočene u pesmu „Sine“.

Njegova suprugaKatarina Kolozeus otkrila je da ovu numeru gotovo tri godine slušaju samo kod kuće i da ona nikada nije ni nastala sa idejom da bude hit.

Za njih je mnogo više od toga – deo Ljubine duše i uspomena koju jednog dana žele da ostave svom sinu.

1/4 Vidi galeriju Ljuba Perućica Foto: Miloš Puhalović

„Sine moj, ovo je za tebe, da nam ostane uspomena zauvek. Voli te tata“, poručio je Ljuba svom nasledniku kada je odlučio da pesmu konačno podeli sa publikom.

Ipak, „Sine“ nije priča samo jednog oca. Posvećena je svima koji svakog dana odlaze od svoje dece kako bi im pružili više, roditeljima koji su zbog posla propuštali važne trenutke, ali i generacijama koje su odrastale uz bake i deke dok su se njihovi roditelji borili za bolju budućnost.

Zato je teško slušati „Sine“ samo kao pesmu. Za Ljubu je ona porodična uspomena, za njegovog sina poruka koju će imati zauvek, a za mnoge koji je budu čuli – priča u kojoj će prepoznati deo sopstvenog života.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Perućica Foto: Kurir/S.Z., Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Posebnu težinu i emociju celoj priči daje i spot za ovu pesmu, koji je osmišljen i realizovan poput pravog kratkog filma. Umesto klasičnog muzičkog videa, Ljuba je želeo da kroz snažnu filmsku priču dočara sve ono o čemu pesma govori – ljubav jednog oca, odlaske, propuštene trenutke, ali i neraskidivu vezu između roditelja i deteta.

Najemotivniji trenutak spota svakako je pojavljivanje njegovog sina Alekseja, čime je čitav projekat dobio još ličniju i autentičniju dimenziju.