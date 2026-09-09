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Nakon istorijskog uspeha i čak četiri koncerta održana na beogradskom Tašmajdanu, legenda narodne muzike Milanče Radosavljević kreće na veliku regionalnu turneju pod nazivom „Od Valjeva do Loznice“.

Prvi koncert na turneji biće održan u subotu, 12. septembra, u SRC Petnica u Valjevu, a interesovanje publike prevazišlo je sva očekivanja.

Samo tri dana uoči koncerta, u prodaji je ostalo manje od 200 karata, što još jednom potvrđuje koliko publika voli Milančeta i njegove bezvremenske pesme.

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Posle nezaboravnih večeri na Tašmajdanu, Milanče će svoje najveće hitove pevati pred valjevskom publikom, koja sa nestrpljenjem iščekuje dolazak jednog od najvoljenijih pevača narodne muzike.

Turneja se nastavlja 2. oktobra, kada će Milanče održati veliki koncert u novosadskom SPENS-u, dok će ostali gradovi i datumi regionalne turneje uskoro biti objavljeni.

Karte možete kupiti na linku: