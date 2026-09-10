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Jelena Karleuša i Duško Tošić okupili su brojne poznate goste u luksuznom beogradskom hotelu, gde su obeležili 18. rođendan starije ćerke Atine i 17. rođendan mlađe naslednice Nike.

Pored same žurke, veliku pažnju javnosti privukla su i modna izdanja porodice, ali i brojnih gostiju. Kako je poznato da je Jelena jedna od najstilizovanijih dama naše javne scene, na gostima nije bio lak zadatak, pa je očigledno da su se posebno potrudili kad je reč o stajlinzima za proslavu.

Glavne zvezde večeri bile su, očekivano, Atina i Nika.

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Atina je za svoje punoletstvo odabrala kratku zlatnu haljinu brenda "eni's" prekrivenu svetlucavim detaljima, čija je cena 2.380 evra.

Sjajni materijal i efektni ukrasi dali su joj glamurozan izgled primeren važnom danu, dok je raspuštena kosa stilizovana u blage talase celom izdanju dala nežniju notu. Uz ovu prelepu haljinu, Atina je za svoju noć odabrala i zanimljive sandale, a od aksesoara "šanel" tašnicu od 6.000 evra i mamin zlatni sat "kartije panter" od 38.400 evra, koji su se savršeno uklopili u celu priču.

Atina, bravo! Krv nije voda!

Za razliku od svoje godinu dana starije sestre, Nika se odlučila za dugu haljinu u nežnoj ružičastoj nijansi, ukrašenu kristalima. Nasuprot Atininom upečatljivom zlatnom, njen stajling bio je romantičniji i suptilniji, ali je zahvaljujući svetlucavim detaljima i dalje ostao dovoljno svečan. Za njenu haljinu bio je zadužen jedan domaći dizajner, a koštala je 2.000 evra.

Ono što je jako važno jeste da su obe sestre delovale skladno, a kad su došle njihove rođendanske torte, koje su bile u bojama njihovih toaleta, bilo je jasno da su Jelenine naslednice, kao i njihova mama, mislile o svakom detalju i da ništa nisu prepustile slučaju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ponosna mama Jelena Karleuša i ovoga puta je održala modni čas. Za rođendansko veče izabrala je dugu, gotovo potpuno prozirnu haljinu sastavljenu od kristalnih i svetlucavih detalja, koja je naglašavala siluetu i dekolte.

Haute couture (visoka moda) haljina pravo je remek-delo jednog modnog ateljea iz Skoplja, a na nju je potrošeno više od 100 sati ručnog rada. Pop diva nije žalila novac na jedno od najlepših večeri u životu, pa je cena od 30.000 evra potpuno opravdana kad je u pitanju ovakva toaleta.

Kao vrhunski modni znalac, Karleuša je pokazala da dobar stil nema veze s novcem, uz preskupu haljinu ponela je klač tašnicu popularnog brenda ulične mode od svega 5.000 dinara.

Zlatni nakit čuvenih juvelirskih brendova "kartije" i "van klif & arpels" dodatno je pratio glamuroznu priču, dok je kosu nosila uvijenu i raspuštenu preko ramena. Stajling je bio potpuno u njenom prepoznatljivom, ekstravagantnom maniru - bez želje da se uklopi u pozadinu, što se od Karleuše na ovakvom događaju gotovo i očekuje.

Bez greške! Viva la diva!

Foto: Petar Aleksić Mondo

Za razliku od bivše supruge Jelene, Duško Tošić odlučio se za znatno klasičniji pristup. Crno odelo ostavilo je elegantan i odmeren utisak, a umesto kravate, on se odlučio za leptir-mašnu, što je celoj kombinaciji dalo svečaniju notu.

Njegovo modno izdanje te večeri je u kombinaciji s Jeleninim izrazito glamuroznim izdanjem napravilo zanimljiv kontrast. Kako je poznato da je oduvek imao ukusa kad je reč o modi, od njega se ništa manje nije ni očekivalo.

1/6 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Seka Aleksić je za proslavu odabrala usku sivu haljinu dugog kroja brenda "rik ovens", koja je trenutno na sniženju i čija je cena 700 evra.

Pošto je prilično smršala, haljina joj je pratila liniju tela. Seka je ovog puta igrala na kartu provokacije, pa su sve oči bile uprte u gornji deo haljine sa efektnim izrezom na sredini, koji je stajlingu dao dozu smelosti, s posebnim naglaskom na ramena i dekolte, koji su dodatno naglašeni.

Ipak, haljina ju je u gornjem delu stezala, pa je nije bilo baš prijatno gledati u predelu ispod pazuha, gde je sve kipelo, kao i u prilično opuštene grudi, koje su bile "na izvol'te". Neka stilista malo obrati pažnju na ove detalje sledeći put, jer jedino manekenska linija dolazi u obzir kako ova haljina ne bi izgledala vulgarno.

Seka je celi stajling upotpunila dugim crnim prozirnim rukavicama, koje su stvorile upečatljiv kontrast sa sivom haljinom. Uz njih je nosila malu crnu, zaobljenu torbicu, dok je oko vrata imala široku crnu ogrlicu s metalnim detaljem.

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Anu Bekutu nismo štedeli kad je reč o njenim stajlinzima na nekim prethodnim događajima i proslavama. Ipak, ovog puta se baš potrudila pa je svojim izborom haljine zaslužila svaku pohvalu. Očigledno joj je napuštanje žirija "Zvezda Granda" prijalo, pa je mogla da se posveti stajlingu. Haljina primerena njenim godinama, liniji, sandale odlično uklopljene, kao i tašnica. Frizura i šminka takođe na mestu. Jako lepo.

1/5 Vidi galeriju Mira Škorić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Mira Škorić je za proslavu odabrala malu crnu haljinu, koja je uvek nepogrešiv izbor.

Zanimljivo je da je sličnu kreaciju pre skoro dve decenije na jednom snimanju nosila i njena bivša najbolja drugarica Ceca Ražnatović, pa su se po društvenim mrežama pojavile priče da je u pitanju Cecina haljina. Ipak, da razočaramo dežurne dušebrižnike, iako deluje gotovo identično, u pitanju je druga haljina, što se može videti i na snimku iz 1997. Cecina haljina ima dugmiće na rukavima, dok ih Mirina nema.

Jedina zamerka na Mirin račun je izbor tašne za ovu priliku. Iako je sa sobom ponela čuvenu "birkinku", pa se verovatno vodila parolom "kad je imam, treba da je pokažem", njena veličina je jednostavno prevelika za ovakvu svečanost. Da je odabrala ovaj model u manjoj veličini ili se odlučila za jednostavan klač, efekat bi bio mnogo jači.

1/5 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Boki 13 nema greške kad je stajling u pitanju, pa je tako bilo i ove večeri. On se pojavio u crnom odelu brenda "ermano šervino" i "lobuten" cipelama, dok je šou ukrala rasprodata tašna leopard dezena iz kolekcije "Metiers d'art" Matjua Blazija za "Šanel" od 8.250 evra. Ovaj model se na sajtovima za preprodaju luksuznih stvari trenutno prodaje i za svotu od 20.000 evra. Pomenutu tašnu među prvima je nosio Hari Stajls, a uz nju je Boki poneo i kamelija broš istog dezena, kao i naočare i upečatljiv nakit i prstenje.

Čista desetka!

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dragana Mirković odabrala je crno-belu kombinaciju, a posebno je bio zanimljiv njen sako, koji je čitavom stajlingu dao posebnu notu, a i odlično se slaže s detaljem na crnom širokom svilenom kombinezonu. Ovo je bilo sigurno jedno od Draganinih najboljih modnih izdanja u poslednje vreme, pa nije ni čudo što je te večeri dobila pregršt komplimenata na svoj račun.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Goga Sekulić smršala je 15 kilograma, pa je veselje kod njene koleginice bilo idealna prilika da pokaže novu liniju. Ona je odabrala usku crno-belu haljinu s bretelama, koja je istakla sve njene atribute, dok je uz crne papuče na štiklu savršeno iskombinovala "dolče & gabana" crnu tašnicu idealne veličine, primerene događaju.

1/5 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Andreana Čekić takođe je blistala na rođendanu Jeleninih ćerki. I ona se odlučila za proverenu crno-belu varijantu, a košulja s mašnom bila je pun pogodak. Zanimljiv gornji deo odlično je iskombinovala sa crnom suknjom visokog struka, kao i salonkama u bež boji, s kojima takođe nema greške.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Milica Todorović odlučila se za crnu dugačku haljinu. Iako su ovakvi modeli haljina vrlo zahvalni jer prikrivaju sve nedostatke, efekat bi bio još bolji da je haljina bila s rukavima. Ipak, najveća zamerka Milici ide na izbor tašne "botega veneta", koja je adekvatna za šetnju gradom tokom dana, ali ne i za proslavu ovog tipa.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Indira Radić nije poznata kao neko ko ima previše stila, a čini se da tokom karijere nije previše ni marila za svoj stajlingu.

Ipak, ovog puta ona se odlučila za belo odelo, što je, s obzirom na njenu građu, bolje rešenje nego haljine šarenih dezena, koje su joj među omiljenima. Nakit je takođe bio dobro uklopljen sa ostalim detaljima i tašnicom, dok su frizura i šminka nešto što se kod pevačice ne menja već godinama i od čega ne odustaje.

Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Shutterstock