Slušaj vest

Poznati reperi iz grupe THCF, Borko Bore Vujičić i Stefan Gligorijević nastupili su u Lincu i oborili sve rekorde posete poznatog noćnog kluba, a pred kamerama su progovorili o akutelnostima, poslovnim saradnjama, porodici i manama javnog posla.

Na početku razgovora, dotakli su se uspeha koji imaju već decenijama na muzičkoj sceni, te bez zadrške govorili o svemu što im je muzika donela i odnela tokom godina.

"Publika zna ono što im se servira"

- Ključni faktor opstanka na sceni jeste ljubav prema onome što radite. Tu su istrajnost i doslednost, ali verujemo da je najvažnije to što volimo to što radimo. Uživamo u tome i to se decenijama nije promenilo. Mladi umetnici ulaze u posao uz pomoć menadžera koji ih uče kako treba da se ponašaju, kako da posluju, kako treba da pričaju, a mi imamo uličnu školu. Ulična škola donosi neposrednost i normalne odnose sa ljudima. Samim tim ne spadamo u taj koš gde je svrha glumiti zvezde i gledati na ljude kao da su na nižem nivou nego što smo mi. Publika je ta zbog koje smo tu gde jesmo i to nikada ne sme da se zanemari ili zaboravi. To je naš savet za mlađe naraštaje. Ne treba slepo da slušaju savete menadžmenta kada je reč o odnosu sa ljudima, medijima, publikom. Uspeh je zagrantovan kada se radi po osećaju, onako kako smatrate i volite - naveli su reperi i dodali:

- Ne možemo dati sebe na tacni, ali iskrenost je ta koja pravi razliku. Publiku ne možete da prevarite. Oduvek smo se vodili time da ljudima treba dati nešto zanimljivo, nešto što možda nismo privatno, ali ne kroz to što smo nego kroz rad na pesmama, na sceni. Čovek može da bude kreativan bez da bude lažnjak. Svi mi nosimo demone u sebi. Trudimo se da budemo profesionalni i da se ne vide ni loši dani, loši meseci ili godine. Svako od nas najbolje zna sa čim se nosi. To loše uglavnom zadržimo za sebe - istakli su Borko i Stefan koji su otkrili i na koji način uspevaju da zaštite porodicu od svega što donosi javni posao.

1/5 Vidi galeriju Grupa THCF na nastupu u Lincu Foto: Tarik Pepić

- Porodicu i najbliže štitimo tako što ne dozvoljavamo da se pređe granica koju smatramo potrebnom. Ne govorimo o porodičnim stvarima, privatnosti i bilo čemu što bi moglo da dotakne one do kojih nam je stalo. Teške trenutke ispoljimo kroz pesme koje pišemo, a koje nisu komercijalne. Takve pesme su teške i publika ume da ih prepozna. Na taj način dajemo taj lični deo nas. Tu su emocije dublje i izražavamo ih kroz rad. Ljudi smo od krvi i mesa koji kao i svi, živimo prvi put. Ne gradimo karijeru kroz skadanale iako su neke stvari koje nismo želeli ipak isplivale u javnost. I dalje smo ortaci koji mogu da odu do prodavnice bez da imaju obezbeđenje. Ne treba nam zaštita da bismo se prošetali gradom, što ne mogu reći neke druge kolege. Ne moramo da budemo u markiranoj garderobi i foliranti da bismo se svideli ljudima - istakli su poznati reperi koji su potom progovorili o saradnjama sa estradnim ličnostima po kojima su dobro poznati.

- Za publiku bi bilo specifično i neočekivano da snimimo duet sa Draganom Mirković, ali za nas dvojicu i u našem svetu, to bi bilo potpuno očekivano. Na ovom alubmu imamo goste, poput Milana Petkovića i Ivana Kurtića. Nama te saradnje idu od ruke, iza sebe imamo uspešne saradnje sa mnobrojnim kolegama, jedne od novijih su i sa Sanjom Vučić i Breskvicom. Umemo to da upakujemo i da napravimo tako da dueti dobiju neki šmek. Odavno nam nije strano da sarađujemo sa kolegama na projektima. Uvek ispadne dobro. Imamo još mnogo toga u planu sa pevačima koji su nam dragi. Naši veliki prijatelj je i Vlada iz Magla benda sa kojim već duže planiramo duet i čekamo da se poklopi datum. Publika zna ono što joj se servira, kao i što zna da prepozna ono što je kvalitetno. Samo neka nastave da pevaju stihove: "Čini mi se, čini da moja je" - našalili su se momci iz poznate rep grupe.

Decenijama u skladnom prijateljskom odnosu

Kako su objasnili, višedecenijska karijera izgrađena je kroz skladno prijateljstvo sa ljudima koje su pažljivo odabrali kao deo svoje velike muzičke porodice.

- Kako i samo ime naše grupe kaže, mi smo familija i držimo se kao familija. To je naša sreća. Unutar naše ekipe nas je mnogo i držimo se kao jedno bez da smo ikada bili podložni spoljnim faktorima i uticajima. Nismo se vodili savetodavcima niti menadžmentom. Među sobom funcionišemo bez problema. Lako filtritamo prave ljude od onih koji su lažni i ne dozvoljavamo da se menja krug koji smo gradili kroz godine. Među nama nema nerešivih situacija. Uvek smo jedni sa drugima i jedan za drugog - rekli su Vujičić i Grigorijević.