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Filip Car u pabu "Prijatelji" govoio je o svom turbuletnom odnosu sa Majom Marinković i obelodanio detalje navodnih prijava, koje su kako on kaže sve odbačene.

- Ta debela svinja iz karton naselja je došao mene da vređa. Maja je cele godine uzimala Lemura i govorila da joj donesu muškog jer ne može bez njega. Zašto ako si joj to uradio? - rekao je Dača.

- Oni su mi sedam prijava napravili, sve su odbačene. Advokatica me je pitala da li hoću da tražim odštetu jer je javno. Prijavila me je da sam je zatočio i stavio pištolj. Ako je ona tako pobegla od mene, kako je moguće da me je nakon odlaska zvala i pisala poruke? Ja sam imao snimak gde ja stojim iza vrata, a ona prolazi kroz vrata, razbija sat, stan, auto, pa nema haosa koji mi nije napravila - govorio je Car.

Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Sanja Grujić udarila jako

- Ja sam mislila da ona radi to zbog rijalitija, a da nije takva napolju, nego da voli da budu u centru pažnje - rekla je Sanja koja je nedavno govorila o svojoj propaloj vezi.

- Ja sa njom nisam bio duže od dve nedelje u komadu, ne osećam se kao da sam sa njom bio u vezi. Ona je mene tako ganjala, pa me uganja kad sam pijan ili raskinem vezu. Ja sam sebi napravim tu noć problem, a onda smišljam kako da je se rešim 15 dana - nastavio je Filip.

Sanja Grujić Foto: Kurir

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20:02
STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv