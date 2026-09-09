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Jovana Kosovac, Mali Velja, Trifko Prnjet i Kristina Jelkić sedeli su u kući Odabranih i razgovarali. Dok su se bolje upoznavali pričali su o izjavama koje su imali jedni o drugima, kako bi raščistili račune.

- Što si izjavio da si mislio da sam ja okej? Ti si mislio da sam ja ufurana - rekla je Milica.

- Ne - dodao je Velja.

Mali Velja Foto: Printscreen Pink

Velja zanemeo

- Rekao si da sam ja druga Maca Diskrecija - nastavila je ona, a Velja se samo smejao.

- Sad ću ja da čujem šta će da kaže za mene, pa da ja znam šta da kažem za stolom. Ja sam čuo da si ti rekla da si buduća Miljana Kulić - govorio je Velja.

- Pa jer je smešna i gotivna, ona je za rijaliti - dodala je ona.

- Ja sam zato i bacio tu foru, bilo mi je zanimljivo da nisi Miljana nego Maca - nastavio je Velja.

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STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV