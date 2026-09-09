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Pevač Željko Vasić organizovao je druženje sa predstavnicima medija povodom velikog jubileja 25 godina uspešne muzičke karijere, ali i koncerta koji će 7. novembra održati u Sava Centru.

U opuštenoj atmosferi Vasić se osvrnuo na svoj dugogodišnji put na estradi, tokom kojeg je uspeo da izgradi prepoznatljivo ime gotovo isključivo muzikom, bez skandala i kontroverzi koji često prate javni život.

1/4 Vidi galeriju Željko Vasić Foto: Kurir

Upravo zato jedno od pitanja bilo je kako je za četvrt veka karijere uspeo da izbegne skandale, ali i kompromitujuće snimke. Željko je odgovor dočekao sa osmehom i našalio se da nikada ništa takvo nije ni snimao, pa je samim tim „bezbedan“.

Osim muzike, Vasić ima još jednu veliku strast, a u pitanju je vino. Pevač je završio edukaciju iz oblasti vina, pa je druženje sa novinarima osmislio upravo u tom duhu.

Prepreke tokom karijere

Tokom druženja sa pripadnicima sedme sile, Željko se osvrnuo na uspone i padove tokom svoje karijere:

- Iz ove vizure, usponi i padovi život čine zanimljivim. Mene srećnim čini prevazilaženje prepreka. Iz toga dolazi osećaj zadovoljstva, dolazi sreća, a ja sam tu sreću za ovih 25, sad veći i 26 godina karijere. Najdominantniji osećaj je ponos, ne stidim se ničega, ni svoje muzike, ni svog ponašanja, ni svoje porodice. Ničega - rekao je i otkrio da je tokom njegove karijere bilo mnogo prepreka:

- Bilo je mnogo prepreka, ali pre svega razumevanje i shvatanje dešavanja. Moji su prijatelji svi sa estrade, svi se poznajemo, družimo i između sebe znamo ko je ko i ko je šta.

U videu ispod pogledajte šta je sve rekao:

03:58 Željko Vasić Izvor: Kurir

"Neću zvati kolege na koncert"

Vasić je ovom prilikom otkrio da očekuje da kolege koje žele da dođu na njegov koncert, pozovu njega.

- Kad želim da odem kod nekog kolege na koncert ja ga pozovem. On mene pozove kad pravim žurku. Isto ja, kada pravim žurku zovem kolege, ako žele da dođu na moj koncert moraju oni mene da pozovu, da kažu, došao bih kod tebe na koncert. Ja mislim da je to normalno. Ja volim da budem odvojen od bine, recimo balkon, imaš veliku preglednost. Prvi red za kolege nije rezervisan, svi su redovi u prodaji.

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