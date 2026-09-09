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Laura Prgomet u jako izazovnom izdanju ušla je u pab "Prijatelji" i odmah izmamila komentare Filipa Cara. Ona je otkrila da je popila jedno pivo i da joj je zbog toga bolje i ne oseća mamurluk.

Car nije mogao da ne prokomentariše Laurino atraktivno izdanje i crni lateks stajling od glave do pete.

- Gledaj gospođu Prgomet što se zategla - rekao je Car.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Ide taj radio, moram malo da se dovedem u red - dodala je ona.

- Ti kao da ćeš na Red Tubu da gostuješ - nastavio je on.

- Ako je sa tobom mogu i na Red Tube - poručila je Laura.

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