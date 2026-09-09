Edita Aradinović priznala da se ugojila 10 kilograma što joj se ne sviđa

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Edita Aradinović je 22. jula dobila ćerku Zoiju, a od tada svojim objavama na društvenim mrežama deli detalje iz života sa naslednicom i time svakodnevno ohrabruje novopečene mame.

Ovog puta, pevačica je otkrila da njena beba prolazi kroz period grčeva, a zbog toga se trudi da joj olakša tegobe. Grčevi se uglavnom javljaju tokom prvih nekoliko meseci života, a Edita je sada pokazala kako sa svojom bebom prolazi kroz taj period.

Ona je nedavno podelila i svoje iskustvo sa porođaja:

1/7 Vidi galeriju Edita Aradinović na porođaju Foto: Printscreen Instagram

Naime, kako bi pokušala da pomogne ćerkici, odlučila da promeni i sopstvenu ishranu. Te tako, umesto hrane koju je ranije volela, počela da bira laganije namirnice i čajeve.

Kako se moglo videti na njenim društvenim mrežama, burek je zamenila avokadom, dok se nada da će joj promena ishrane pomoći da beba lakše prođe kroz fazu grčeva.

Ipak, izgleda da je najveće olakšanje za bebu došlo u momentima kada zaspi uz majku. Edita je objavila i snimak sa bebi-kamere, nastao kasno tokom noći, na kom se vidi kako joj naslednica spava na stomaku.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović uživa u ulozi majke Foto: Printscreen Instagram

"Pronašla sam lek"

Uprkos svemu, Edita je poručila da joj ništa nije teško ukoliko to znači da njena beba ne pati i da uspe da zaspi.

- Pažnja, pronašla sam lek za grčeve! Lek je spavanje na maminom stomaku isključivo. Nus pojave da se onesvestiš od nespavanja, ali vredi, jer bar ona spava i ne muči se - napisala je pevačica.

Edita je ovom prilikom ponovo pokazala koliko joj je majčinstvo promenilo svakodnevicu, ali i da joj je, bez obzira na neprospavane noći i umor, najvažnije da njena naslednica Zoija bude mirna i da se oseća dobro.

Inače, Edita je nedavno kupila kuću, detaljnije možete pročitati OVDE.

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