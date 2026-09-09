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Ljubav, atraktivni momci i devojke, luksuzna vila, sunce, bazen i neizbežne drame, sve to očekuje gledaoce u novom rijaliti formatu Love Island Adria, koji u nedelju kreće sa emitovanjem na Prvoj.

Produkcija je počela da otkriva takmičare koji će se useliti u luksuznu vilu na Tenerifima, a među njima se našlo i jedno ime koje je već dobro poznato korisnicima društvenih mreža.

Reč je o Vukašinu, članu popularnog VVL Brothers dvojca, koji će se iz sveta TikToka preseliti pravo pred kamere Love Islanda.

VVL Brothers već godinama privlače veliku pažnju na društvenim mrežama, a njihov TikTok profil prati više od 255.000 ljudi. Njihovi snimci prikupili su više od 20 miliona lajkova, dok pojedini video-zapisi imaju i milionske preglede.

1/5 Vidi galeriju Vukasin VVL ulazi u Love Island Adria Foto: Vukasin/printscreen/tiktok

Vukašin je tako već navikao na kamere i pažnju javnosti, ali će u Love Islandu imati priliku da pokaže potpuno drugačiju stranu svoje ličnosti. Ovoga puta neće biti dovoljno napraviti viralan snimak – pred njim su ljubavni izazovi, upoznavanje novih ljudi i svakodnevni život u vili, gde će svaki njegov potez pratiti kamere.

Posebnu pažnju privlači činjenica da će u vili biti brojni atraktivni momci i devojke iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Njihov cilj biće da pronađu partnera, opstanu u takmičenju i izbore se za glavnu nagradu.

Kako se odnosi među učesnicima budu menjali, tako će se menjati i njihova sudbina u vili. Simpatije, ljubomora, raskidi, nova poznanstva i ljubavni trouglovi samo su deo onoga što publiku očekuje.

Vukašin će, bez sumnje, biti jedan od učesnika čije će se učešće posebno pratiti. Njegova popularnost na TikToku već mu je obezbedila veliki broj fanova, a sada ostaje da se vidi kako će se snaći u potpuno novom okruženju.

Pogledajte i ostale učesnike:

Da li će u Love Islandu pronaći ljubav svog života, postati jedan od glavnih favorita publike ili će se u vili naći u centru drame, ostaje da vidimo.

Jedno je sigurno, sa dolaskom Love Island Adria na regionalnu scenu počinje potpuno nova rijaliti priča, a kombinacija atraktivnih učesnika, luksuzne vile i velikog broja kamera obećava mnogo uzbuđenja.

Pogledajte dodatni snimak: