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Robot Toša obratio se svim učesnicima sa važnim obaveštenjem, a oni su se odmah okupili oko njega. Naime, on im je pokazao novu prostoriju na imanju u Šimanovcima za koju nisu znali da postoji otkako su ušli u rijaliti.

 „Ljudi, hajde za mnom, da vam pokažem novi deo koji smo napravili. Idemo pravo“

Kada su stigli do novog prostora Elite 10, robot ih je usmerio ka ulazu:

"Hajde, napred! Iza ovih crvenih vrata nalazi vam se radionica, uđite slobodno“.

Čim su zakoračili unutra i ugledali boje i platna za slikanje, učesnici su oduševljeno reagovali:

„Jao što je lepo“ — povikali su svi uglas.

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Foto: Printscreen

Objašnjenje stiglo

Ubrzo je usledilo i objašnjenje kako će ova prostorija funkcionisati i na koji način će moći da zarađuju novac:

„Malo pažnje, ljudi! Ovo je radionica, tu ćete praviti svakojaka s*anja koja ćete moći da založite u zalagaonici, koju ćemo takođe otvoriti, da ne morate mene više da smarate za lovu“ — rekao je Toša.

Na samom kraju, robot im je dao jasne instrukcije:

„Budite kreativni, izradite nešto, pa će naš procenitelj dati novac za to što ste uradili“.

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Željko Vasić Izvor: Kurir