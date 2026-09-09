MILAN STANKOVIĆ PREKINUO TIŠINU! Oglasio se nakon povlačenja iz medija, Rada Manojlović već podgrejala priče o povratku na javnu scenu
- Milan Stanković se oglasio za rođendan fotografijom iz detinjstva i kratkom porukom 'Opstao si'.
- Mnogi su to protumačili kao moguću najavu povratka na javnu scenu, ali on to nije potvrdio.
Milan Stanković je već neko vreme u medijskoj ilegali, ali danas je za njega poseban dan, te se tim povodom i oglasio. Naime, Milan danas proslavlja svoj rođendan, a svoje pratioce na društvenim mrežama je obradovao fotografijom iz detinjstva i uz to napisao kratku, ali efektnu poruku.
- Opstao si - pisalo je kratko uz fotografiju malog Milana, a mreže su se usijale, s obzirom na to da su mnogi pomislili da je upravo ovo najava povratka na javnu scenu. Mada, Stanković to nije direktno potvrdio.
Povlačenje sa estrade
Inače, pevačica Rada Manojlović nakon dužeg vremena nedavno je progovorila o svom nekadašnjem partneru i kolegi Milanu Stankoviću, koji se pre nekoliko godina povukao iz javnosti i sa estrade.
Rada je na društvenoj mreži Iks podelila svoje mišljenje o Milanovom povlačenju, ali i istakla koliko ga publika i dalje voli. Kako je navela, mnogi sa nestrpljenjem iščekuju njegov povratak na muzičku scenu, što je podgrejalo priče o tome da će pevač ponovo ući u javni svet.
Ovako su oni nekada izgledli zajedno:
- Samo ko je bio svedok tog vremena može da razume zašto se povukao, a isti ti koji su ga satanizovali zbog izgleda i celokupne njegove pojave, ideja, vizije, i dan-danas žive od njegove izolacije. Paradoks. Ljudi ga vole i jedva čekaju da se vrati, to je najvažnije! - napisala je Rada.
"Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac"
Podsetimo,gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.
- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:
- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:
- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada nedavno.
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