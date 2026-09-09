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Milan Stanković je već neko vreme u medijskoj ilegali, ali danas je za njega poseban dan, te se tim povodom i oglasio. Naime, Milan danas proslavlja svoj rođendan, a svoje pratioce na društvenim mrežama je obradovao fotografijom iz detinjstva i uz to napisao kratku, ali efektnu poruku.

- Opstao si - pisalo je kratko uz fotografiju malog Milana, a mreže su se usijale, s obzirom na to da su mnogi pomislili da je upravo ovo najava povratka na javnu scenu. Mada, Stanković to nije direktno potvrdio.

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Foto: Printscreen Instagram

Povlačenje sa estrade

Inače, pevačica Rada Manojlović nakon dužeg vremena nedavno je progovorila o svom nekadašnjem partneru i kolegi Milanu Stankoviću, koji se pre nekoliko godina povukao iz javnosti i sa estrade.

Rada je na društvenoj mreži Iks podelila svoje mišljenje o Milanovom povlačenju, ali i istakla koliko ga publika i dalje voli. Kako je navela, mnogi sa nestrpljenjem iščekuju njegov povratak na muzičku scenu, što je podgrejalo priče o tome da će pevač ponovo ući u javni svet.

Ovako su oni nekada izgledli zajedno:

Milan Stanković i Rada Mnojlović Foto: Damir Dervišagić, Kurir TV, Kurir

- Samo ko je bio svedok tog vremena može da razume zašto se povukao, a isti ti koji su ga satanizovali zbog izgleda i celokupne njegove pojave, ideja, vizije, i dan-danas žive od njegove izolacije. Paradoks. Ljudi ga vole i jedva čekaju da se vrati, to je najvažnije! - napisala je Rada.

"Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac"

Podsetimo,gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.

- Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinsih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema - bila je iskrena pevačica, te dodala:

Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

- Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima - bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

- Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osećao u tim trenucima - zaključila je Rada nedavno.

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STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV