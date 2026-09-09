STOJO, STIŽE TI RADOJKA! Pevačicin sin smuvao novu učesnice Elite 10, pogledajte samo kako su bliski
- Milan Popov i Radojka Jovanović osamili su se na doku i razmenjivali nežnosti, uz priznanje da ih povezuje jaka energija i privlačnost.
- Milan je rekao da ga čudi što je Radojka, i pored brojnih mlađih i nabildovanih momaka, izabrala baš njega.
- Tokom razgovora pitao ju je i da li ume da kuva i da li je domaćica, dok je nagovestio da bi napolju brzo prešli na nešto drugo.
Milan Popov i Radojka Jovanović osamili su se na doku kako bi razmenjivali nežnosti. Oni su priznali jedno drugome koliko osećaju jaku energiju i privlačnost, a sve vreme su se ljubili po svim delovima tela osim u usta.
- Čoveče, kako tako da se zaljubiš u mene? Imaš 22 godine, lepi momci i ti nađeš mene? Silni frajeri, nabildovani, a ti na mene - govorio je Milan.
- Pa džaba kad nemaju tu energiju. Zar nam se nije poklopila energija? Možda su oni to videli, ali mi nismo - dodala je ona.
- Da li ti umeš da kuvaš i da li si domaćica? - pitao je Milan.
- Da - odgovorila je ona.
Milan odmah želi i druge aktivnosti
- Znaš kako mi je... Neka druga situacija da je i da smo napolju, već bismo nešto drugo radili, a ti znaš šta je to drugo - pričao je Milan.
- Pa znam, nisam mala... Ja ne mogu da verujem i dalje - rekla je Radojka.
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