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Muzička legenda Milanče Radosavljević u 82. godini života piše istoriju. On je svojim koncertima u Beogradu, za koje se uvek traži karta više, pokazao da kvalitetna narodna muzika nikada neće prestati da se sluša, bez obzira na različite moderne žanrove i zvukove.

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Milanče je na domaćoj javnoj sceni već 65 godina, bez mrlje, skandala, već kao legenda koja svojom muzikom, toplinom i dobrodušnošću osvaja srca mladih i starih. Nije mu bio potreban skandal, nije mu bio potreban rijaliti, niti drama. Milanče je neviđeni uspeh postigao svojim glasom, pravim vrednostima i zbog toga dopreo čak i do onih koji slušaju pesme modernijeg zvuka.

Upravo zbog toga se oglasio i reper Stefan Đurić Rasta koji je iskazao jasno poštovanje prema Radosavljeviću u svom obraćanju na društvenim mrežama. Naime, Rasta, predstavnik jednog sasvim drugačijeg žanra, javno se obratio Milančetu i time oduševio mnoge na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen Instagram

- Ne mogu vam opisati koliko mi je drago što je Milanče Radosavljević pokazao i dokazao, da se legende rađaju, a ne stvaraju skandalima na medijskom nebu. Pokazatelj današnjim klincima da ih menadžeri ne lože da moraju da ulaze u rijaliti programe, da ne moraju da prave budale od sebe kako bi njihov skandal završio na naslovnoj strani. Milanče je dokazao šta znači biti muzičar koga ljudi stvarno vole. Hvala, čika Milanče! - bila je Rastina poruka upućena Milančetu.

Srce kao kuća

Za razliku od mnogih kolega, humanost Milančeta Radosaljevića nije uvek bila pod svetlima reflektora. Dok su se drugi često nalazili na naslovnim stranama zbog privatnog života, Milanče je svoje najlepše postupke uglavnom čuvao za sebe. I nije veliki samo kao muzičar, već kao čovek.

Jedna takva priča godinama je bila gotovo potpuno nepoznata javnosti, sve dok je pevač nije ispričao u podkastu RTV Saga. Naime, Milanče je svojevremeno otvorio vrata svog doma jednoj ženi izbeglici i njenoj deci i omogućio im da kod njega pronađu sigurnost u najtežim trenucima.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Kako je sam ispričao, zbog teškog detinjstva oduvek je imao posebno razumevanje za ljude koji su se našli u nevolji, a naročito za izbeglice koje su tokom ratnih godina bile primorane da napuste svoje domove.

- Zbog mog teškog detinjstva, ceo život sam slab i imam veliku dušu za izbeglice. Ovaj naš narod koji je bežao... Prvi sam na teritoriji opštine Obrenovac primio ženu i dvoje dece kod mene. Bili su dve godine kod mene. Išao sam i na roditeljski, plaćao školarinu i sve. I evo, skoro mi se javilo jedno od te dece, Siniša se zove. On je u Irskoj, ima i dve ćerke, a Ceca, njihova majka, tu je u Vukovaru - rekao je Milanče.

Njegove reči najbolje pokazuju da pomoć za njega nije bila samo da nekome pruži krov nad glavom. Milanče je, prema sopstvenom svedočenju, preuzeo brigu o deci kao da su deo njegove porodice.

Takve stvari, međutim, nisu dospele u novine onda kad su se dešavale. Milanče nije tražio publicitet, niti je od svoje humanosti pravio reklamu. Upravo zato je ova priča toliko značajna jer pokazuje da iza estradne scene i imena koje publika poznaje postoji čovek koji je u jednom veoma teškom vremenu odlučio da pomogne ljudima koje gotovo da nije ni poznavao.

1/6 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Nemanja Nikolić

Neko do naslovne strane stiže zbog drame, neko zbog skandala, a neko jednostavno svojim delima i onim što jeste.

Milanče je svih ovih decenija ostao veran sebi, bez foliranja, bez potrebe za skandalima i bez jurnjave za pažnjom. Negovao je prave vrednosti, iskrenu emociju i ljubav prema narodnoj pesmi. I upravo zato ga ljudi vole i poštuju.

Jer, kako je Rasta i sam rekao, Milanče je dokazao šta znači biti muzičar koga publika zaista voli, ne zbog skandala, već zbog pesme, karaktera i čoveka koji stoji iza nje.

Turneja

Inače, posle nezaboravnih večeri na Tašmajdanu, Milanče će svoje najveće hitove pevati pred valjevskom publikom, koja sa nestrpljenjem iščekuje dolazak jednog od najvoljenijih pevača narodne muzike.

Turneja se nastavlja 2. oktobra, kada će Milanče održati veliki koncert u novosadskom SPENS-u, dok će ostali gradovi i datumi regionalne turneje uskoro biti objavljeni.

Karte možete kupiti na linku:

Pogledajte trenutke sa jednog od njegovih koncerata na Tašmajdanu: