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Milica Živanović, poznatija kao Mimi Oro podelila je lepe vesti i obavestila javnost da je trudna. U proteklom periodu se povukla iz javnosti, a sada je na svom nalogu na Instagramu pokazala svoj trudničkii stomak.

Mimi Oro pozirala je u cvetnoj haljini dok se rukom držala za trudnički stomak ne skidajući osmeh sa lica.

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Foto: Printsceen Instagram

- Ne boj se samo veruj. Bog je veći od svega. Što je od boga ostaće ,što nije propašće. Najlepši poklon je kada se neko Bogu za tebe moli. Onaj ko prašta pobeđuje neke stvari koje Bog zna da zaslužuješ bolje. Koliko god da smo sami Bog je veliki - napisala je ona uz emotikon trudnice i srca.

Proslavla se zbog lapsusa

Naime, Mimi se proslavila pre više od decenije zahvaljujući viralnom učešću u televizijskom kvizu, gde je nizala nezaboravne odgovore, od toga da je "oro" najveća ptica, pa do nepoznavanja himne Srbije i boja na državnoj zastavi.

Kako je tada rekla "Oro" umesto orao, to joj je donelo neviđenu slavu, a danas ona izbegava da se pojavljuje u javnosti, a promenila je i zanimanje.

Mimi Oro nekad i sad Foto: Printscreen

Naime, Milica je govorila u javnosti ranije da je revizor, a sada reklamira proizvode jednog brenda i drži edukacije, što se jasno vidi i po njenim profilima na društvenim mrežama.

Inače, mnogi je pamte po učešću u rijalitiju "Parovi", gde je pravila skandale i imala kratke veze sa pojedinim učesnicima. Milica je ipak imala i veliku armiju fanova, te i danas na društvenim mrežama kruže njeni snimci iz rijalitija, koji su tada postali viralni.

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STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV