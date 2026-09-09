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Udovica stradalog Dalibora Andonova Grua i nekadašnja manekenka, Danica Andonov godinama živi van javnog sveta, posvećena porodici, sinovima Vuku i Relji.

Međutim, s vremena na vreme na društvenim mrežama podeli neke trenutke iz svog privatnog života, a svaka njena nova objava privuče pažnju i dokaže da je za nju vreme doslovno stalo.

Na Daničinom profilu na Instagramu osvanula je fotografija sa proslave  78. rođendana njene majke. Bivša manekenka je na proslavi uživala u opuštenom izdanju, bez napadne šminke, dok je grlila svoju majku.

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Foto: Printscreen Instagram

Uz jednostavnu, ali emotivnu čestitku "Srećan rođendan, mama" i prigodne emotikone, Danica je još jednom pokazala koliko joj porodica znači. Njena objava nije prošla nezapaženo ni kada je reč o izgledu, pa su pratioci posebno komentarisali njenu prirodnu lepotu, negovan izgled i osmeh koji joj je zaštitni znak, te su se komplimenti samo nizali.

Posvećena porodici

Podsetimo, Danica i Gru godinama su važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihova ljubavna priča privlačila je veliku pažnju javnosti. Nakon tragične pogibije legendarnog repera u septembru 2019. godine, Danica se povukla iz javnosti i svoj život u potpunosti posvetila porodici i odrastanju njihovih sinova.

Danica Andonov Foto: Printskrin/Instagram, Kurir

Braća neguju ljubav prema sportu. Mlađi Relja veliki je zaljubljenik u košarku, dok je Vuk pronašao svoju strast u fudbalu. Danica njihove sportske aktivnosti povremeno deli sa pratiocima na društvenim mrežama, ponosno pokazujući koliko su joj sinovi važni.

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STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV