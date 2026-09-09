Oni su na doku razmenjivali nežnosti i jedno drugom otvoreno priznali da je velika privlačnost i strast koju osećanjaju.

Vrlo brzo nakon toga Milan je odlučio da ne časi časa, pa je svojim cimerima saopštio da je Radojka njegova devojka i da su od danas u zvaničnoj ljubavnoj vezi, a ova vest iznenadila je mnogo učesnike najgledanijeg rijalitija u regionu.