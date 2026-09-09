Milan Popov i Radojka Rada Jovanović otkrili su svoju ljubavnu vezu u najgledanijem rijalitiju, izazvavši iznenađenje među učesnicima.
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- Milan Popov i Radojka Rada Jovanović nakon emisije razmenjivali su nežnosti i priznali veliku privlačnost i strast.
- Milan je potom cimerima saopštio da je Radojka njegova devojka i da su od sada u zvaničnoj vezi.
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Milan Popov i Radojka Rada Jovanović večeras su nakon emisije bili jako bliski.
Oni su na doku razmenjivali nežnosti i jedno drugom otvoreno priznali da je velika privlačnost i strast koju osećanjaju.
Vrlo brzo nakon toga Milan je odlučio da ne časi časa, pa je svojim cimerima saopštio da je Radojka njegova devojka i da su od danas u zvaničnoj ljubavnoj vezi, a ova vest iznenadila je mnogo učesnike najgledanijeg rijalitija u regionu.
Foto: Printscreen
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