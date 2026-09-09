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Milan Popov i Radojka Rada Jovanović večeras su nakon emisije bili jako bliski.

Oni su na doku razmenjivali nežnosti i jedno drugom otvoreno priznali da je velika privlačnost i strast koju osećanjaju.

Vrlo brzo nakon toga Milan je odlučio da ne časi časa, pa je svojim cimerima saopštio da je Radojka njegova devojka i da su od danas u zvaničnoj ljubavnoj vezi, a ova vest iznenadila je mnogo učesnike najgledanijeg rijalitija u regionu.

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Foto: Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:

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20:02
STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv