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Lepa Brena i Boba Živojinović, godinama važe za jedan od najsložnijih bračnih parova, a pevačica je nedavno govorila o njihovom odnosu i kako nalaze kompromise, kako rešavaju probleme, ali i kako kod svog supruga primeti da nešto nije u redu.

- Bobu sam sasvim slučajno videla na naslovnoj strani TV dodatka, bio mi je slobodan dan i mogla sam da prelistavam novine što nije bio slučaj jer sam imala po dva koncerta dnevno. Prijatelj mi kaže: "To je naš najbolji sportista", a ja odvratim: "Ju, što je sladak, baš bih volela da ga upoznam", i valjda je svemir čuo, zato pazite šta govorite - ispričala je Brena nedavno s osmehom na licu.

"Čim me ne zove Beki već Fahreta, onda znam dokle smo stigli"

Lepa Brena je isticala potom i šta joj se dopadalo kod Bobe.

- Svidela mi se ta njegova živahnost i za svaki moj problem mi je otvarao vrata i davao mi snagu da idem dalje. Želela sam da imam snažnog i jakog muškaraca pored sebe da bih se ponekad osećala slabo, da mogu da plačem, tražim savet, da me uteši i zagrljajem kaže: "Biće sve u redu, rešićemo, nemoj da brineš" - objasnila je.

Kao i u svakom odnosu, i u njihovom nekad ima nesuglasica i problema, što ne čudi s obzirom na to da je njihova kuća bila prepuna "muške" energije.

1/8 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Nemanja Nikolić

- Gledala sam da balansiram između pune kuće testosterona. Čim me ne zove Beki već Fahreta, onda znam dokle smo stigli - kroz smeh je jednom prilikom ispričala.

- Onda se ja malo naljutim kao nešto, ali sam uvek bila stabilna, mama mi je formirala taj karakter i često se setim svih saveta koje mi je dala, iako mi nekada nije bilo prijatno da slušam to što je pričala - objasnila je Brena.

"Stalno smo se ljutili jedno na drugo"

Inače, pevačica je svojevremeno ispričala da su svađe u njihovom odnosu bile češće na početku njihovog braka.

- Stalno smo se ljutili jedno na drugo. U braku mora da postoji dogovor, a Balkanci su navikli da budu apsolutni lideri u svemu. Jednostavno je, žena je sastavni deo porodice i s njom morate da se dogovarate oko nekih važnih stvari: poslovnih, oko dece, kuće, ima dve hiljade stvari - rekla je svojevremeno pevačica.