OZBILJAN PREKRŠAJ! ONA JE PRVA UČESNICA ELITE 10 KOJA JE OTIŠLA KUĆI: Nakon 5 dana u rijalitiju, oglasila se iz porodičnog doma
- Dajana Jamini, poznata kao Amazonka, napustila je Elitu 10 posle sukoba sa cimerkom Nevenom Vukojević, a nije potvrđeno da li je diskvalifikovana ili je sama otišla.
- Iz porodičnog doma se oglasila porukom da je stigla kući, uz tvrdnju da nije ušla zbog novca i da nije želela da trpi drskost i ponašanje obezbeđenja.
Elita 10, počela je pre samo pet dana, a jedna takmičirka je već otišla kući. Novopečena rijaliti učesnica, Dajana Jamini, pre dva dana potukla se sa cimerkom, a po svemu sudeći veliki šef to nije hteo da toleriše, ali za to potvrde još uvek nema.
I ako nije još poznato da li diskvalifikovana ili je rijaliti napustila iz nekih drugih razloga, bitno je da se Dajana, poznatija kao Amazonka, uspešno transportovala iz Šimanovca u svoj dom, odakle se i oglasila
"Stigla kući", napisala je krako ona, a potom se ponovo oglasila na mrežama, a odmah zatim pojavilo se novo oglašavanje na njenom Instagram profuilu
"Dajana je kući hvala svima koji brinu i pišu. Nije ušla zbog novca, ito tako nije želela da trpi drskost i ponašanje obezbeđenje" - stoji u objavi koja je podeljena na njenom Instagramu.
Izgleda da Amazonka ne voli red i disciplinu pa se vratila kući.
Cimerki bacila stvari u jezero
Naime, Nevena Vukojević i Amazonka žestoko su zratile i napale jedna drugu.
Takmičari su odmah skočili da spreče sukob, a uletelo je i obezbeđenje kako ne bi došlo do okršaja. One su nastavile da se vređaju, a Dajana je napustila Belu kuću i nastavila da vileni po dvorištu kako bi se emisija nastavila.
Nakon nekoliko trenutaka pauze, Amazonka je bacila Neveni džak garderobe u jezero, a Vukojevićeva ju je fizički napala.
Iako se na kameri ne vidi jasno šta se dogodilo, verujemo da je prekršaj bio ozbiljan jer se u jednom momentu čuo vrisak, a onda i uzvik:
"Krv ti ide"
Kurir.rs