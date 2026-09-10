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Elita 10, počela je pre samo pet dana, a jedna takmičirka je već otišla kući. Novopečena rijaliti učesnica, Dajana Jamini, pre dva dana potukla se sa cimerkom, a po svemu sudeći veliki šef to nije hteo da toleriše, ali za to potvrde još uvek nema.

I ako nije još poznato da li diskvalifikovana ili je rijaliti napustila iz nekih drugih razloga, bitno je da se Dajana, poznatija kao Amazonka, uspešno transportovala iz Šimanovca u svoj dom, odakle se i oglasila

"Stigla kući", napisala je krako ona, a potom se ponovo oglasila na mrežama, a odmah zatim pojavilo se novo oglašavanje na njenom Instagram profuilu

Napustila Elitu posle 5 dana
Foto: Printscrean

"Dajana je kući hvala svima koji brinu i pišu. Nije ušla zbog novca, ito tako nije želela da trpi drskost i ponašanje obezbeđenje" - stoji u objavi koja je podeljena na njenom Instagramu.

Izgleda da Amazonka ne voli red i disciplinu pa se vratila kući.

Cimerki bacila stvari u jezero

Naime, Nevena Vukojević i Amazonka žestoko su zratile i napale jedna drugu.

Takmičari su odmah skočili da spreče sukob, a uletelo je i obezbeđenje kako ne bi došlo do okršaja. One su nastavile da se vređaju, a Dajana je napustila Belu kuću i nastavila da vileni po dvorištu kako bi se emisija nastavila.

Elita 10 Foto: Printscreen

Nakon nekoliko trenutaka pauze, Amazonka je bacila Neveni džak garderobe u jezero, a Vukojevićeva ju je fizički napala.

Iako se na kameri ne vidi jasno šta se dogodilo, verujemo da je prekršaj bio ozbiljan jer se u jednom momentu čuo vrisak, a onda i uzvik:

"Krv ti ide"

Kurir.rs

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