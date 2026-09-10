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Anđela Đuričić i Stefan Karić čim su se uselili na imanje u Šimanovcima, počeli su sa ozbiljnim raspravama. Anđela je pre nekoliko dana imala žestoku raspravu sa Karićem, a on je sinoć, pred kamerama Anđeli u facu rekao da mu je Mensur Ajdarpašić rekao da je bio intiman sa zemljakinjom.

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" Anđela i Karić su ponovo imali prepirke, a onda je on odlučio da progovori

- Sećaš li se Helga koliko si samo obožavala Stefana? - glasilo je pitanje.

- Ja njega nikad nisam obožavala, nikakva veća emocija prema njemu nije postojala. On pokušava da predstavi to nešto vau, a mi smo se videli jednom - rekla je Anđela.

- Na kraju je ispalo da se folirala, otkrila je da je uvek imala loše mišljenje o meni - rekao je Karić.

- Kakvo je on imao mišljenje o meni? - upitala je Anđela.

- Najlepše moguće mišljenje - rekao je Karić.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

- Kako da ne - rekla je Anđela.

- Ja imam dosta stvari koje znam i nikad je nisam izdao - rekao je Karić.

- Ovo su priče za malu decu - rekla je Anđela.

- Vidimo ko je bio iskren u tom prijateljstvu, a ko ne - rekao je Karić.

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić i Anđela Foto: Petar Aleksić

- Nešto je tu nedovršeno, Anđela nikako da ga pogleda u oči. Ona njega ne mrzi uopšte, kao ni on nju - rekao je Ša.

- Ona da nije želela da ima sa mnom sukob, ne bi pominjala Osmina - rekao je Karić.

- Tvoj otac je bio kao pokisao miš kada je moj otac došao - rekla je Anđela.

- Videćemo da li ću ja biti pokisao miš. Osmane, budeš li se upalio na ovo, ti si lud - rekao je Karić.

Bila s Mensurom u Budvi

- Oni bi bili zajedno - rekao je Ivan.

- Ja nikad ne bih bio sa osobom koja je bila s mojim drugovima Mensurom i Karićem - rekao je Karić.

- Molim? Ja s Mensurom nikad nisam bila, a čula sam da ti voliš žene od svojih drugara. Razmišljaj od kog si prijatelja uzeo ženu, a družite se i dalje - rekla je Anđela.

- Meni je Mensur rekao direktno da ste se peglali u Budvi - rekao je Karić.

- Ja imam pravo da tebi ne verujem - rekla je Anđela.

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