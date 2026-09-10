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Milan Popov pravo je iznenađenje u rijaliti formatu Elita 10. Njegovo učešće posebno intrigira javnost jer je sin Stoje Novaković. Milan je na početku rijalitija istakao da je skroman dečko, da je čak i radio u gradskoj čistoći, kao i da sa majkom ima super odnos, ali on tera svoj život ona svoj.

Te reči posebno su razbesnele Sanju Grujić koja ne može da shvati da dete bogate majke radi takve poslove, a onda je Milan promenio priču.

Gledalac je u pitanju pohvalio Sanju i uporedio njenu majku sa Stojom.

"Ma bravo Sanja, jedino si ti rekla Stojinom sinu za njegovu majku Stoju. Uporedi svoju majku i njegovu majku Stoju koja mu ništa nije dala".

Sanja Grujić nije okolišala, već je odmah pred cimerima iznela svoj stav o tome što je Stojin sin radio u javnom komunalnom preduzeću:

"Meni je fascinatno da žena koja je jedna od skupljih na našim prostorima dozvoli sinu da ide da radi za gradsku čistoću. Meni nije okej da ga ona ne progura, zašto bi se dete mučilo?".

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Kurir

Milan Popov promenio priču

Nakon Sanjinih reči, Stojin sin Milan Popov ipak je priznao da od majke dobija ozbiljne finansijske iznose na samo jedan poziv, čime je iznenadio prisutne:

"Meni je mama puno pomogla, samo jedan telefonski poziv i od mame dobijam par hiljada evra na račun".

Na ove njegove reči Sanja mu je odmah odbrusila i podsetila ga na prethodne izjave:

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

"Ti si sebe predstavio kao socijalan slučaj".

"Nikada nisam rekao da mama nije htela da pomogne"

Milan se potom pravdao pred cimerima, tvrdeći da nikada nije želeo da prikaže majku u lošem svetlu:

"Ja sam rekao da je meni majka uvek pomagala. Svaka moja izjava nikad nije bila na foru da meni mama nije htela da pomogne".