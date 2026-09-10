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Nataša Bekvalac ima novog dečka, ekskluzivno saznaje Kurir. Pevačica već nekoliko meseci uživa u vezi sa izvesnim S. R. (ime i prezime poznati redakciji). Njih dvoje svoju romansu za sada uspešno čuvaju daleko od očiju javnosti i da su par zna samo njihovo najbliže okruženje.

Odnos drže u tajnosti

Za razliku od prethodnih emotivnih veza, koje su često bile pod budnim okom medija, pevačica je ovog puta odlučila da privatni život sačuva daleko od medija i komentara na društvenim mrežama.

Upravo zato se retko pojavljuju zajedno na javnim mestima, a zajedničke fotografije ne objavljuju na društvenim mrežama. Štaviše njih dvoje se ni ne prate na Instagramu, ali Natašin novi dečko prati njenu sestru Kristinu Bekvalac, kao i ona njega.

Kako smo saznali S. R. se bavi privatnim poslom i dobro je poznat u gradskim krugovima. On je inače želeo da svoj rođendan proslavi u sredu u klubu u Beogradu na Natašinom nastupu, ali je na kraju od toga odustao kako se za njihovu vezu ne bi saznalo. Zato je okupio prijatelje na ručku u jednom restoranu, a na Natašin nastup je stigao u kasno u noć.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Kako tvrdi izvor upućen u njihov odnos, Nataša i S. R. upoznali su se pre nekoliko meseci i od tada grade vezu bez želje da je javno eksponiraju.

-Lepo im je zajedno i oboje žele da odnos razvijaju bez pritiska javnosti. Upravo zato izbegavaju mesta na kojima bi privukli pažnju fotografa i medija -navodi izvor i dodaje:

Bili su na Mikonosu

- Oboje obožavaju žurke. Bili su zajedno i na Mikonosu i na gradskim dešavanjima sa prijateljima. Kada izlaze uvek su u društvu, pa niko ne može da poveže da su zajedno. S. je to saopštio samo nekoliko svojih najbližih prijatelja, kao i Nataša.

Pevačicin emotivni život godinama intrigira javnost, a ona nikada nije krila da je iza nje period ispunjen velikim ljubavima, ali i teškim životnim iskustvima. Upravo zbog toga mnogi veruju da danas mnogo pažljivije bira kome će otvoriti srce.

Iza sebe ima tri braka, a iz dva je dobila dve ćerke.

Propali brakovi

Prvi brak Nataše Bekvalac bio je sa proslavljenim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem. Njihova ljubavna priča početkom dvehiljaditih važila je za jednu od najpraćenijih u Srbiji. Venčali su se 2006. godine, a godinu dana kasnije dobili su ćerku. Javnost ih je doživljavala kao skladan par, međutim, njihov odnos nije uspeo da opstane, pa su se razveli 2011. godine.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić, Nemanja Pančić, Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Nakon nekoliko godina, Nataša je ponovo izgovorila sudbonosno „da", nekadašnjem rukometašu Ljubi Jovanoviću. Njihovo venčanje održano je 2015. godine u njenom stanu, ali je brak potrajao svega dve godine.

Iako su u početku delovali kao skladan par, putevi su im se razišli, a pevačica se nakon razvoda vratila poslovnim obavezama i porodici.

Treći brak sklopila je sa IT stručnjakom Lukom Lazukićem, sa kojim je 2018. godine dobila ćerku Katju. Njihova ljubavna priča vrlo brzo prerasla je u jedan od najpraćenijih slučajeva u domaćoj javnosti nakon što je pevačica prijavila nasilje u porodici. Usledio je dug sudski proces, o kojem je Nataša retko govorila u javnosti, ističući da joj je najvažnije da zaštiti porodicu i nastavi dalje.

Taj period opisivala je kao jednu od najvećih životnih lekcija, posle koje je odlučila da mnogo pažljivije čuva svoju privatnost. Poslednjih godina Bekvalčeva je često isticala da joj je porodica centar sveta, dok je ljubavni život držala podalje od javnosti.

Poslali smo Nataši poruku za komentar preko njene PR službe, ali do objavljivanja teksta odgovor nismo dobili.