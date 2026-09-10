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Nataša Bekvalac sinoc je održala nastup u Beogradu, gde se pojavila u izazovnom stajlingu.

Ona je bila veoma raspoložena, a pred izlazak na binu razgovarala je sa novinarima o aktuelnim estradnim temama. 

- Nova sam svakog dana, stvarno se dobro osećam u svojoj koži i mogu da poručim svim ženama i devojkama da posle 40. život počinje 

Nataša je prokomentarisala i slavlje koje su Jelena Karleuša i Duško Tošić napravili ćerkama za njihove rođendane. Otkrila je da tamo nije bila, jer nije bila pozvana. 

- Nisam ni bila pozvana i zbog toga se nisam pojavila - rekla je Nataša.

Snimak sa slavlja koje je priredila Aleksandra Prijović povodom ćerkinog prvog rođendana, a na kojem se vidi da Brena "otima" mikrofon Džejli Ramović postao je viralan, te je Nataša i to prokomentarisala. 

Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Brena je Brena, a Džejla je Džejla. Ja nikada ne otimam ljudima mikrofon, teško mi pada kada je kod mene, a ne da drugima uzimam.

Nataša je govorila i o odnosu sa sestrom Kristinom Bekvalac, koja je nedavno emotivnom objavom sumirala dve decenije njihovog zajedničkog rada.

- Isto tako, mada moj i njen ugao nisu isti, ali kao u svakom odnosu, pa čak i tako intimnom, sestrinskom, uvek imaš up and down - zaključila je Nataša.

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Nataša Bekvalac 2 Izvor: Kurir

Inače, Nataša je na nastupu napravila haos, ljudi su cele noći igrali, a sve je zaludela kada je izvela izazovni ples na bini. 

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