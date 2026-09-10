"JA NE OTIMAM MIKROFON" Nataša Bekvalac o viralnom snimku Brene i Džejle: Otkrila i zašto nije bila na Karleušinom slavlju (VIDEO)
- Nataša Bekvalac je u Beogradu govorila o estradnim temama i poručila ženama da posle 40. život počinje.
- Kaže da nije bila na slavlju Jelene Karleuše i Duška Tošića jer nije bila pozvana, a prokomentarisala je i viralni snimak Brene i Džejle Ramović.
Nataša Bekvalac sinoc je održala nastup u Beogradu, gde se pojavila u izazovnom stajlingu.
Ona je bila veoma raspoložena, a pred izlazak na binu razgovarala je sa novinarima o aktuelnim estradnim temama.
- Nova sam svakog dana, stvarno se dobro osećam u svojoj koži i mogu da poručim svim ženama i devojkama da posle 40. život počinje
Nataša je prokomentarisala i slavlje koje su Jelena Karleuša i Duško Tošić napravili ćerkama za njihove rođendane. Otkrila je da tamo nije bila, jer nije bila pozvana.
- Nisam ni bila pozvana i zbog toga se nisam pojavila - rekla je Nataša.
Snimak sa slavlja koje je priredila Aleksandra Prijović povodom ćerkinog prvog rođendana, a na kojem se vidi da Brena "otima" mikrofon Džejli Ramović postao je viralan, te je Nataša i to prokomentarisala.
- Brena je Brena, a Džejla je Džejla. Ja nikada ne otimam ljudima mikrofon, teško mi pada kada je kod mene, a ne da drugima uzimam.
Nataša je govorila i o odnosu sa sestrom Kristinom Bekvalac, koja je nedavno emotivnom objavom sumirala dve decenije njihovog zajedničkog rada.
- Isto tako, mada moj i njen ugao nisu isti, ali kao u svakom odnosu, pa čak i tako intimnom, sestrinskom, uvek imaš up and down - zaključila je Nataša.
Inače, Nataša je na nastupu napravila haos, ljudi su cele noći igrali, a sve je zaludela kada je izvela izazovni ples na bini.