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Do sada svoj ljubavni život nikada nije krila, ali ovoga puta je rešila da za njene emocije znaju samo njeni najbliži.

Jedna od najatraktivnijih pevačica na ovim prostorima godinama je u centru pažnje ne samo zbog svojih pesama i karijere već i zbog burnog ljubavnog života. Iza sebe ima tri braka, nekoliko velikih ljubavi, ali i odnose o kojima se svojevremeno mnogo pisalo. I sama pevačica danas ume da se našali na račun svojih emotivnih izbora, dok je pojedine veze opisivala kao važne životne lekcije.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Otišla od kuće zbog Crnogorca

Jedna od prvih velikih ljubavi Nataše Bekvalac dogodila se kada je imala svega 18 godina. Tokom letovanja 1998. godine upoznala je Crnogorca Lolu Lakovića, a emocije su bile toliko jake da je mlada Nataša već nekoliko meseci kasnije otišla u Podgoricu kako bi živela sa njim.

Njena porodica, međutim, nije bila saglasna sa takvom odlukom. Otac Dragan uspeo je da je ubedi da se vrati u Novi Sad, gde je ubrzo započela novu emotivnu priču. Zaljubila se u studenta arhitekture, koji je, prema ranijim navodima, kasnije tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Foto: Nebojša Mandić, Petar Aleksić

Kostiću posvetila pesmu

Posebno mesto u Natašinoj ljubavnoj biografiji zauzima odnos sa biznismenom Miodragom Kostićem, koji je bio dve decenije stariji od nje. Upoznali su se kada je pevačica imala 20 godina, a njihova veza trajala je godinama i često punila naslovne strane.

O njihovom odnosu kružile su brojne priče, uključujući i one da joj je Kostić kupio automobil i nekretninu, što je Nataša svojevremeno demantovala.

Ipak, bez obzira na sve što se pisalo, Bekvalčeva je kasnije jasno stavila do znanja koliko joj je ta veza značila. Otkrila je i da je upravo Kostiću posvetila pesmu "Patologija".

- On je to želeo. U jednoj od mojih poslednjih poseta njemu rekao je: "Posveti mi pesmu'" - rekla je ona jednom prilikom u emisiji "amidži šou".

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nataša je ispričala i kako je pesma nastala, nakon što su se ona i Kostić obratili svom zajedničkom prijatelju Braji.

- Kole i ja smo onda, u jednom video-pozivu, okrenuli našeg zajedeničkog prijatelja Braju i rekli mu da bismo mi voleli da on napiše pesmu. Braja mi se javio posle nekoliko dana i rekao mi da on to ne može. Međutim, prošlo je nekih sedam dana i on mi se ponovo javio i poslao "Patologiju".

Pevačica je ovu ljubav opisala kao odnos koji joj je doneo i lepe i teške trenutke.

- Nisu sve karmičke veze dobre. Neke treba da se otkarmaju zbog lekcija koje treba da naučimo zajedno. Ja znam koju sam lekciju naučila i jako sam ponosna. I mogu da kažem da je on bio moja najveća ljubav. On je bio moj najveći učitelj, ali i moj najveći mučitelj.

Zanimljiv detalj vezan za ovu priču jeste i spot za "Patologiju". Nataša u njemu jede šećer, što je mnogima bilo posebno upečatljivo jer je Kostić bio poznat po nadimku "kralj šećera", dok je pevačica u periodu njihove veze imala nadimak Šećerlema.

Prvi brak s Dačom Ikodinovićem

Novi važan period u Natašinom životu usledio je kada je upoznala vaterpolistu Danila Ikodinovića. Do njihovog susreta došlo je preko zajedničkih poznanika, a Bekvalčeva je kasnije govorila da je upravo ona želela da ga upozna.

Hemija je bila trenutna, pa su ubrzo postali jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović Foto: Printscreen, Printscreen/Ami Dži šou, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Venčali su se 2006. godine u Sremskim Karlovcima, dok su naredne godine dobili ćerku Hanu. Naknadno je otkriveno da su prethodno, godinu dana ranije, u krugu najbližih sklopili građanski brak.

Posle udesa sve se promenilo

Njihov život promenila je teška saobraćajna nesreća koju je Dača doživeo 28. juna 2008. godine. Nakon njegovog oporavka odnos supružnika više nije bio isti, a njihov brak okončan je 2010. godine.

Razvod je bio veoma buran i praćen brojnim medijskim napisima i međusobnim optužbama.

Uslikana na jahti sa albanskim biznismenom

Nataša je nakon razvoda ponovo dospela u centar interesovanja zbog svojih ljubavnih izbora. Jedno vreme povezivali su je sa albanskim biznismenom Ćazimom Osmanijem, nakon što su zajedno fotografisani na njegovoj jahti. Bekvalčeva, međutim, tu vezu nikada nije javno potvrdila.

Veridba s Vladom Vuksanovićem

Potom je u njen život ušao maneken Vladimir Vuksanović. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a razlika u godinama nije predstavljala prepreku za njihovu vezu.

1/5 Vidi galeriju Vlada Vuksanović Foto: Dado Djilas, PRINTSCREEN Jutjub, Dado Đilas

Njihov odnos bio je veoma turbulentan – raskidali su i mirili se, a u jednom trenutku Nataša mu je vratila i verenički prsten.

S Ljubom se venčala u svom stanu

Nakon veze sa Vuksanovićem, Bekvalčeva je započela odnos sa Ljubom Jovanovićem. I ovaj put emocije su bile dovoljno jake da se odluče na brak koji su sklopili u njenom stanu.

Njihova veza pre venčanja takođe je prolazila kroz krize, ali su na kraju ipak odlučili da izgovore sudbonosno "da". Brak, međutim, nije dugo potrajao i njih dvoje su se 2017. godine razveli.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Ljuba Jovanović Foto: Zorana Jevtić, Kurir/ Nebojša Mandić, Instagram, Damir

Za razliku od nekih ranijih odnosa, razlaz je prošao bez velikih javnih sukoba, a Nataša je o bivšem suprugu nakon razvoda govorila sa poštovanjem.

Prijavila porodično nasilje

Nakon toga Nataša je ponovo pokušala da pronađe sreću u braku. Za Luku Lazukića udala se na Ibici, a njihovu porodicu ubrzo je upotpunila ćerka Katja.

Međutim, njihov brak trajao je veoma kratko i završio se velikim skandalom. Bekvalčeva je Lazukića optužila za nasilje u porodici, nakon čega je javno govorila o traumatičnom periodu kroz koji je prolazila i pokazala fotografije povreda.

U jednom od svojih tadašnjih obraćanja opisala je koliko ju je čitava situacija pogodila:

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Luka Lazukić Foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić, Dragana Udovičić, Marina Lopičić, Kurir/Ljljana Stanišić

- Ja sam dostojanstvena žena i nikada u svojim padovima nisam bedna, jadna. Nekako mi se čini da kroz život koračam dostojanstveno. A ovde nemaš mogućnost da zadržiš svoje dostojanstvo, jer si mizerno ponižena u periodu kada bi trebalo da se osećaš kao princeza i poštovana kao kraljica. To je jedini trenutak kada žene imaju opravdanje da budu razmažene, jer su na svet donele dete - rekla je tada Nataša.

O teškom periodu koji je usledio nakon svega pričala je i godinama kasnije, ističući da su joj upravo deca bila najveća motivacija da nastavi dalje.

"Dozvala sam se pameti"

- Bez obzira na trud drugih da te ohrabre, stalno se pitaš: zašto ovo? Možda sam ja doprinela tome, možda da nisam ovo, možda da nisam ono, i onda počinješ da ličiš na žene kojima si ti pre toga govorila: "Ti nigde nisi pogrešila". Tada sam se dozvala pameti i krenula da radim na sebi, i uspela. Strašno velika snaga bila je potrebna da se fokusiram na sudske procese, koji su bili jedni od mojih najneprijatnijih iskustava. Više nisam imala jednu ćerku, nego dve. To je bio dovoljan motiv da se vratim.