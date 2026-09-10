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Nadežda Biljić u proteklom periodu vodila je ozbiljnu bitku sa opakom bolešću - rak. Pevačica je uz podršku supruga i porodice izgurala ovu tešku borbu. Javnost nije znala za ovu informaciju sve do trenutka dok njen suprug Toma Panić nije objavio emotivni video u kom je pokazao kompletan proces borbe njegove supruge.

Nadežda se zahvalila ljudima na rečima podrške koje su joj, kako je istakla, mnogo značile. Uprkos svemu što je prošla, poručila je da želi da nastavi dalje i da se uskoro ponovo sretne sa publikom.

"Želim svima koji su mi pružili podršku da se zahvalim. Mnogo vam hvala na ovoj podršci koja mi naravno znači. Idem dalje i vidimo se uskoro. Volim vas i budite mi dobro", napisala je Nadežda.

1/5 Vidi galeriju U fokusu Foto: Dejan Milićević, Pritnscreen/Instagram

"Nismo želeli da se to zna, prolazili smo sami"

Toma Panić, suprug pevačice Nadežde Biljić, otkrio je da njegova supruga se bori sa opakom bolešću - rakom.

- Ovaj kratak period u godini je bio kao večnost. Svakog dana smo razmišljali o tome da li će sve biti dobro, ali od početka sam znao da će sve biti super jer je ona BORAC. Od prvog dana saznanja da Nadežda ima kancer sam prvo rodbini rekao da se svi ponašamo kao da se ništa ne dešava i da ništa ne postoji,tako je bilo i sa svim ostalim obavezama,ni jedan jedini nastup nije bio preskočen ili odložen,sve smo ispoštovali a da pritom niko ne zna kroz šta zapravo prolazimo. Pevanje je njen život i pomogao joj je u ovoj borbi,zato sam bez razmišljanja nastavio kao da se ništa ne dešava - naposao je Toma.

- Na sve što smo prolazili doživljavali smo ogroman linč samo zbog toga što Nadežda peva i radi ono što najbolje ume. Na kraju krajeva opraštamo svima, i onim prijateljima koji nakon saznanja više nikada nisu pozvali (iako ni od koga nisam ništa tražio,ni jednu jedinu uslugu) do onih koji su Nadeždu pljuvali najstrašnije u periodu kada joj je bila najpotrebnija podrška. Porodica je uvek pobeda i srećan sam što smo svi izdržali,naravno borba se nastavlja u svakom smislu! Budite ljubazni jer i ta ljubaznost nekom može značiti puno, ne znate kroz šta ko prolazi. Voli te tvoj tigrić. Bog je veliki - napisao je Toma.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

Tomu koji nam je otkrio kroz šta su prolazili zajedno, ali otkrio i da su zračenja urodila plodom.

- Ne bih pričao još uvek o tome. Bitno da je Nadežda dobro. U jednom trenutku će progovoriti o svemu. Zračenja su urodila plodom i sada je sve u redu. Pratimo stanje i na redu su kontole - rekao nam je Toma i otkrio zašto su sve krili od javnosti.

- Nismo želeli da se to zna, prolazili smo sami. Danas javne ličnosti objavljuju kad idu na infuziju kako bi digli frku, mi smo hteli to da sačuvamo za nas. Nadežda je veliki borac i pregurala je to hrabro - dodao je Toma za Blic.