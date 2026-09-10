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Nataša Bekvalac i njen novi dečko S.R. čiji identitet poznat našoj redakciji, očigledno više ne uspevaju da sakriju svoju vezu. On se sinoć pojavio na njenom nastupu u Beogradu i lumpovao za sve pare.

Naš izvor iz kluba u kojem je Bekvalčeva pevala otkriva kako je izgledao njihov tajni susret. Iako se trude da svaki zajednički trag pažljivo prikriju, sinoćnji nastup novosadske pevačice doneo je novi detalj koji je mnogima zapao za oko.

Svi detalji

Kako Kurir saznaje od izvora iz kluba u kojem je Nataša nastupala, S. R. se nije pojavio kada su pristizali ostali gosti, već je sačekao da prođe najveća gužva, a naročito predstavnici medija. U klub je stigao tek oko jedan sat posle ponoći, u društvu nekoliko prijatelja, među kojima je bila i pevačica Nađa Golubović, očigledno sa željom da ne izazove dodatnu pažnju.

00:09 Novi dečko Nataše Bekvalac na njenom nastupu Izvor: Privatna arhiva

- Došao je dosta kasnije od ostalih gostiju. Bio je sa nekoliko drugara, sve je izgledalo vrlo diskretno, kao da nisu želeli da privuku poglede. Nije bilo pompe oko njegovog dolaska, ali mi znamo zbog čega je bio tu- kaže izvor za Kurir.

1/6 Vidi galeriju Svi se okupili na nastupu Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

Otkazao rođendan, pa se ipak pojavio

Posebno je zanimljivo što je upravo u tom lokalu S. R. prvobitno trebalo da proslavi svoj rođendan. Međutim, kako saznajemo, slavlje je u poslednjem trenutku otkazano, što je mnoge iznenadilo. Ipak, umesto velike proslave, ovaj čovek se kasnije ipak pojavio, ali samo sa uskim krugom prijatelja, što je dodatno podgrejalo priče da je pravi razlog dolaska bio upravo Natašin nastup.Gosti koji su se zatekli u klubu nisu krili radoznalost, pa se među prisutnima brzo pronela priča da je upravo ovakav kasni dolazak bio način da njih dvoje izbegnu nepotrebnu pažnju.

Snimak završio na Instagramu

Da je atmosfera bila usijana potvrđuje i pevačica Nađa Golubović, koja je na svom Instagram profilu podelila snimak sa Natašinog nastupa.Na objavljenim kadrovima vidi se odlična atmosfera, prepuna publika i energija po kojoj je Bekvalčeva godinama prepoznatljiva.

Iako S.R. nije bio u prvom planu snimka, objava je dodatno privukla pažnju nakon saznanja da je upravo te večeri bio među gostima.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Bekvalčeva već neko vreme svoj privatni život čuva daleko od reflektora, pa se o novoj vezi sa S.R. govori uglavnom iz njegovih i pevačicinih krugova. Njih dvoje, prema saznanjima Kurira, već nekoliko meseci uživaju u romansi koju ne žele javno da eksponiraju. Upravo zato sinoćnji dolazak posle ponoći mnogi tumače kao još jedan pokušaj da ostanu ispod radara.

Međutim, kako stvari stoje, tajnu je iz dana u dan sve teže sačuvati.

Od Nataše Bekvalac još uvek nismo dobili komentar.