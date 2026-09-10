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Slađa Poršelina kako je i najavila na samom ulasku u Elitu 10, počela je sa raskrinkavanjem njenih cimera, koji glume moćne muškare pred kamerama, a u spoljnom svetlu nemaju para ni za kafu. Starleta je sada progovorila o Borislavu Terziću Terzi.

Slađa je razgovarala sa Mahirom o intimnim odnosima i oboje su se usaglasili da veza može da opstane i bez odnosa i da to nije najbitnije, a potom se dotakla Terze i urnisala ga.

1/5 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir

Glume frajere, a na računu imaju 230 dinara

- Ja sam Terzi pre neki dan rekla, on je imao 230 dinara na kartici na Zlatiboru, a plaćao je mojom karticom i davao pare muzici. Sve ono što ja imam on nema ništa, a onda ustane i kao glumi da je neka faca. Ja nisam znala, ali ovde u rijalitiju glume frajere, a onda izađeš i za kafu mu daš 230 dinara - rekla je Poršelina.

1/6 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

"Najmanje sam zarađivala od svih starleta"

Na pitanje da li je novac promenio ljude oko nje, Slađa Lazić Poršelina je, kao i uvek, bila iskrena, ali je potkačila i bivšu drugaricu Maju Marinković.

- Kao prvo, novac je promenio sve ljude oko mene, koji su me gledali kroz novac. Sva ta lažna prijateljstva i druženja zbog medijskog pojavljivanja, da ne pričam o muškarcima koji žele da budu sa mnom isključivo zbog medija. Onda kada dam neku viralnu izjavu, počinju da me pljuju po portalima, ako su medijski eksponirani. Neću oko sebe te ljude iz kojih izlazi pakosna zloba - započela je Poršelina za emisiju "Demanti", pa nastavila:

Ja sam uvek želela da moje drugarice budu najuspešnije. Nikada nisam bila ljubomorna na najlepše i najuspešnije starlete u Srbiji i družila sam se sa njima. Čak sam ja najmanje zarađivala, one su zarađivale deset puta više od mene, pa sam bila srećna zbog njih. Ali onda, kada sam ja krenula tim stopama i kada sam počela da budem u rangu sa Majom Marinković, slobodno to mogu da kažem, ta ista Maja je počela da me pljuje - rekla je starleta za Informerovu emisiju.