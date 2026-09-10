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Dara Bubamara, prethodnih meseci bila je jedna od glavnih tema kada je reč o novoj sezoni muzičkih takmičenja, Zvezde Granda i Pinkove zvezde. Dugo se polemisalo da li će Dara preći u drugi tim, a onda je uhvaćena i na pregovorima sa Grandom gde je otkrila da joj je u svemu ovome najvažniji novac. Pa, koja produkcija da više para, ona će se u toj stolici sesti.

Sada, nakon što je Ana Bekuta napustila Zvezde Granda, a snimanje sezone samo što nije počelo, mediji su stupili u kontakt sa Bubamarom kako bi saznali da li je konačno dobila novac koji je tražila i da li je i ove godine član žirija.

Pevačica nije želela da otkriva detalje razgovora sa čelnicima, a sada se oglasila za Blic i otkrila lepe vesti.

"Vidimo se u ‘Zvezdama Granda’, ostajem! Ali tu nije kraj iznenađenjima. Uskoro ćete me gledati u još jednoj emisiji. Biće ludo, direktno i potpuno u mom stilu! I naravno, Dara će vas obradovati novom pesmom i spotom. Ne stajem, radim punom parom i jako", rekla je Dara za Blic.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

Dara: "Novac je presudan"

Pevačica je nedavno šokirala priznanjem da ne isključuje mogućnost prelaska u neki drugi muzički format ukoliko dobije bolju ponudu.

"Ponude su svuda... Kako kažu: "Ko prvi devojci...", zagonetna je bila Bubamara o pričama da će biti u žiriju "Pinkovih zvezda", a potom je dodala:

- Šoubiznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac! - bila je brutalno iskrena pevačica.