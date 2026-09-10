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Pevačica Kaja Ostojić proslavila je 43. rođendan u luksuznoj vili na Kosmaju, a za svoje najbliže priredila je pravo malo slavlje za pamćenje. Pevačica je odlučila da rođendan obeleži u intimnoj atmosferi, okružena porodicom i prijateljima, ali detalji sa proslave jasno su pokazali da ništa nije prepušteno slučaju.

Vila, u čije je opremanje Kaja svojevremeno uložila čak 80.000 evra, bila je posebno dekorisana za ovu priliku. Okrugli stolovi bili su postavljeni tik uz bazen, dok su zlatni stolnjaci i raskošni cvetni aranžmani dodatno upotpunili ambijent.

Posebnu pažnju privukao je jedan detalj – limun. Upravo je ovo voće bilo svojevrsna tema rođendanske dekoracije, pa se moglo videti gotovo na svakom stolu i savršeno se uklopilo u letnju atmosferu čitave proslave. Sve je na trenutak ličilo kao da je slavlje u Italiji, a ne na nekoliko kilometara od Beograda.

1/4 Vidi galeriju Kaja proslavila rođendan Foto: Printscrean

Za goste je bilo pripremljeno raznovrsno posluženje u vidu švedskog stola, dok je prava kulminacija večeri usledila kada je za slavljenicu priređen vatromet iznenađenja. Kaja nije krila oduševljenje, a osmesi i dobro raspoloženje obeležili su čitavo veče.

I Kajin suprug bio je među najveselijima. On je sve vreme uživao u proslavi organizovanoj u čast njegove supruge, a za ovu priliku odlučio se za opuštenu „Versace“ trenerku.

S druge strane, Kaja je za svoj poseban dan odabrala proverenu eleganciju. Pevačica je zablistala u maloj crnoj haljini, koja je istakla njenu figuru i još jednom pokazala da joj za upečatljiv izgled nije potrebno mnogo.

Rođendan na Kosmaju tako je prošao u znaku luksuza, dobrog društva, muzike i iznenađenja, a Kaja je još jednom pokazala kako izgleda kada se poseban dan proslavlja baš po njenoj meri.