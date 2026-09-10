Slušaj vest

Nataša Bekvalac nakon nekoliko godina samovanja, uplovila je u vezu sa muškarcem Siniša R., koji ima mnogo sličnosti sa njenim prvim suprugom Danilom Dačom Ikodinovićem.

Ono gde najviše liče je i ono najbitnije, a to je lice. Nos, usta, pa čak i oči novog partnera pevačica, neverovatno podsećaju na njenog prvog supruga Daču Ikodinovića.

1/5 Vidi galeriju Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovičić

Siniša itekako vodi računa o svom izgledu, pa na ono malo slika koje ima na svom Instagram profilu može se videti njegovo zgodno telo, ali i tetovaže.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Odnos drže u tajnosti

Za razliku od prethodnih emotivnih veza, koje su često bile pod budnim okom medija, pevačica je ovog puta odlučila da privatni život sačuva daleko od medija i komentara na društvenim mrežama.

Upravo zato se retko pojavljuju zajedno na javnim mestima, a zajedničke fotografije ne objavljuju na društvenim mrežama. Štaviše njih dvoje se ni ne prate na Instagramu, ali Natašin novi dečko prati njenu sestru Kristinu Bekvalac, kao i ona njega.

Kako smo saznali S. R. se bavi privatnim poslom i dobro je poznat u gradskim krugovima.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako tvrdi izvor upućen u njihov odnos, Nataša i S. R. upoznali su se pre nekoliko meseci i od tada grade vezu bez želje da je javno eksponiraju.

-Lepo im je zajedno i oboje žele da odnos razvijaju bez pritiska javnosti. Upravo zato izbegavaju mesta na kojima bi privukli pažnju fotografa i medija -navodi izvor i dodaje:

Nije odoleo

S.R. sinoć je trebao da proslavi rođendan u klubu gde je pevala njegova lepša polovina, pa je u jednom trenutku zbog velike prisutnosti medija ipak odustao od proslave na nastupu Nataše Bekvalac, a onda je ipak odlučio da se pojavi. Kada su se mediji razišli, negde oko 1 sat iza ponoći S.R. je stigao u klub i uživao u provodu sa svojim prijateljima i pogledu u svoju dragu.

- Došao je dosta kasnije od ostalih gostiju. Bio je sa nekoliko drugara, sve je izgledalo vrlo diskretno, kao da nisu želeli da privuku poglede. Nije bilo pompe oko njegovog dolaska, ali mi znamo zbog čega je bio tu- kaže izvor za Kurir.