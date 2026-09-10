OVAKO JE HARI VAREŠANOVIĆ REAGOVAO NA KARLEUŠINU PESMU "MATA HARI": Do sad je nije čuo, a evo da li mu se svidela (VIDEO)
Hari Varešanović, pevač grupe Hari Mata Hari ove godine obeležava veliki jubilej, 40 godina karijere, tokom koje je ostavio veliki trag na regionalnoj muzičkoj sceni i publici podario brojne hitove.
Povod za razgovor bila je i njegova nova pesma „Bore“, a pevač se osvrnuo na godine provedene na sceni, promene u muzici, ali i nove generacije izvođača.
Kao zanimljiv detalj, Hari je otkrio i da ima svoju vodu koju je nazvao „Lejla“, po svojoj ćerki.
Kada je reč o muzičkim takmičenjima, pevač nema naročito pozitivno mišljenje. Smatra da, uprkos velikom broju kandidata koji su se tokom godina pojavljivali u različitim formatima, nijedna velika muzička zvezda nije nastala zahvaljujući takmičenju.
Kao primer naveo je Lepu Brenu, ističući da takvi formati do danas nisu iznedrili „novu Brenu“, odnosno zvezdu koja bi ostvarila toliko veliku i dugotrajnu karijeru.
Posle četiri decenije na sceni, Hari smatra da za ozbiljan trag u muzici ipak nije dovoljno samo pojaviti se u takmičenju, već da se velika karijera gradi godinama.
Tokom ovog druženja Hariju je puštena pesma Jelene Karleuše "Mata Hari", na koju je on pozitivno reagovao.