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Hari Varešanović, pevač grupe Hari Mata Hari ove godine obeležava veliki jubilej, 40 godina karijere, tokom koje je ostavio veliki trag na regionalnoj muzičkoj sceni i publici podario brojne hitove.

Povod za razgovor bila je i njegova nova pesma „Bore“, a pevač se osvrnuo na godine provedene na sceni, promene u muzici, ali i nove generacije izvođača.

Kao zanimljiv detalj, Hari je otkrio i da ima svoju vodu koju je nazvao „Lejla“, po svojoj ćerki.

Kada je reč o muzičkim takmičenjima, pevač nema naročito pozitivno mišljenje. Smatra da, uprkos velikom broju kandidata koji su se tokom godina pojavljivali u različitim formatima, nijedna velika muzička zvezda nije nastala zahvaljujući takmičenju.

05:46 Hari Mata Hari Izvor: Kurir

Kao primer naveo je Lepu Brenu, ističući da takvi formati do danas nisu iznedrili „novu Brenu“, odnosno zvezdu koja bi ostvarila toliko veliku i dugotrajnu karijeru.

Posle četiri decenije na sceni, Hari smatra da za ozbiljan trag u muzici ipak nije dovoljno samo pojaviti se u takmičenju, već da se velika karijera gradi godinama.

Tokom ovog druženja Hariju je puštena pesma Jelene Karleuše "Mata Hari", na koju je on pozitivno reagovao.

00:27 Hari Mata Hari Izvor: Kurir