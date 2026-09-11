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Nataša Bekvalac ponovo je u centru pažnje zbog ljubavi, a nakon što je javnost saznala da je pevačica uplovila u novu romansu, sve oči uprte su u njenog izabranika Sinišu R.

Dok se poslednjih dana uveliko komentariše njegov izgled, a pojedini primećuju i neverovatnu sličnost sa Natašinim prvim suprugom, vaterpolistom Danilom Dačom Ikodinovićem, došli smo i do fotografija koje najbolje pokazuju kako njen novi partner izgleda kada nema mnogo toga na sebi.

Puca od mišića

Siniša očigledno vodi računa o svom izgledu, što se najbolje može videti na fotografijama nastalim tokom njegovog boravka na Tajlandu, ali i u Puli u Hrvatskoj. Na njima je pokazao izvajano telo, izražene trbušnjake i mišiće, pa je jasno zbog čega njegov fizički izgled nije promakao javnosti.

U opuštenoj atmosferi, daleko od Srbije, Siniša je uživao pored bazena luksutnog hotela, ali i na plažama jedne od najlepših mesta na svetu - Tajlandu. Bez majice je pokazao zavidnu formu, dok su isklesani mišići i pločice bili u prvom planu.

1/5 Vidi galeriju Novi dečko Nataše Bekvalac Foto: Instagram

Njegov izgled već je postao jedna od tema kada se govori o novoj vezi popularne pevačice, posebno zbog komentara da fizički podseća na čoveka sa kojim je Nataša nekada bila u braku.

Ipak, sličnost sa Dačom nije jedina stvar koja privlači pažnju. Sudeći po ovim fotografijama, Siniša može da se pohvali figurom na kojoj bi mu mnogi pozavideli, a jasno je da mu održavanje kondicije nije strano.

Nataša, koja iza sebe ima nekoliko emotivnih veza o kojima se godinama pisalo, ovog puta svoj privatni život zasad drži podalje od javnosti. I dok pevačica ne otkriva mnogo detalja o novoj romansi, njen partner je već uspeo da zaintrigira javnost – i to ne samo zbog veze sa jednom od najpopularnijih pevačica u regionu.

1/6 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages