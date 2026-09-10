Nika redovno vežba u teretani
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NIKA U VRELOM IZDANJU! Dok se atraktivna pevačica znoji, muškarci maštaju u njoj! Ovako izgleda u teretani (FOTO)
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PevačicaNika je u toku leta na izmaku često mamila uzdahe muškaraca. Kada je u bikiniju, ova pevačica izgleda više nego izazovno i seksi.
Međutim, ovog puta Nika nije pokazala pratiocima na društvenim mrežama kako izgleda kada uživa u bazenu, već kako izgleda kada je u sportskom izdanju, tačnije, u teretani u kojoj trenira.
Foto: Privatna arhiva
Ovaj prizor muškarce nije ostavio ravnodušnim i zato ne iznenađuje što mlada pevačica privlači sve veću pažnju.
Ona, inače, redovno trenira, te je to rezultat njene vitke linije. Vodi računa o svom telu i zdravlju, pa su joj sportske aktivnosti u svakodnevnom planu rada.
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