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PevačicaNika je u toku leta na izmaku često mamila uzdahe muškaraca. Kada je u bikiniju, ova pevačica izgleda više nego izazovno i seksi.

Međutim, ovog puta Nika nije pokazala pratiocima na društvenim mrežama kako izgleda kada uživa u bazenu, već kako izgleda kada je u sportskom izdanju, tačnije, u teretani u kojoj trenira.

Nika
Foto: Privatna arhiva

Ovaj prizor muškarce nije ostavio ravnodušnim i zato ne iznenađuje što mlada pevačica privlači sve veću pažnju.

Ona, inače, redovno trenira, te je to rezultat njene vitke linije. Vodi računa o svom telu i zdravlju, pa su joj sportske aktivnosti u svakodnevnom planu rada.

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STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV